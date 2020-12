Lorena Meritano ‘cambió el dolor por libertad’: cubrió las cicatrices de su mastectomía con tatuajes

Lorena Meritano padeció cuatro años de cáncer de mama. Apareció en telenovelas colombianas como Betty la Fea y Pasión de Gavilanes.

La actriz argentina Lorena Meritano , quien hace parte de ‘Pasión de Gavilanes’, una de las telenovelas más vistas de Colombia desde su estreno en 2003, y su retransmisión en la pantalla chica del país en 2020, libró una dura batalla contra el cáncer de mama. Hoy, tras verse recuperada y sana, y tras perder sus dos senos a causa de la enfermedad, Lorena decidió honrar el cierre de ese tormentoso ciclo con tatuajes: en donde antes estaban las cicatrices de ese padecimiento, ahora tiene el dibujo de mariposas y flores.

Julieta Nieves, una tatuadora argentina, fue la encargada de ayudar a Lorena a borrar de su cuerpo las marcas que le dejó el cáncer que tuvo la actriz, que interpreta a la villana Dinora Rosales en Pasión de Gavilanes, desde el 2014.

Lorena ya se había tatuado los senos con anterioridad pues, tras perder sus pezones en la mastectomía que tuvo que hacerse para salvar su vida, la actriz se tatuó areolas mamarias para darle una apariencia de tener pezones a su busto.

Según comentó la actriz, en su búsqueda de un o una artista que le ayudara a cubrir sus cicatrices, se encontró con el trabajo de Julieta, y decidió que ella era la correcta para el procedimiento, “estoy emocionada porque soñé con este tatuaje mucho tiempo. Así llegué a contactarme con Frutaltattoo (Julieta) y hoy a plasmar libertad y belleza sobre dolor y enseñanzas (...) Cierre de un ciclo maravilloso. Estoy muy emocionada. Gracias a Dios por ayudarme a ser tan fuerte y valiente, y sobre todo, libre” , escribió Meritano en sus redes sociales.

Lorena se ha convertido en una de las mujeres símbolo de lucha frente a una enfermedad tan agresiva como el cáncer de mama. Hoy en día, es una activista empedernida frente al tema, y usa su reconocimiento y sus plataformas para incentivar a las mujeres a prevenir y a detectar la enfermedad en épocas tempranas. Incluso, tras la época tan difícil que tuvo que vivir a raíz del cáncer, Lorena escribió un libro llamado ‘Sobreviviente’ en donde relata su padecimiento de cuatro años.

Así mismo, la actriz ha sido muy abierta al hablar del tema en sus redes sociales, no solo hace activismo para evitar que la enfermedad ataque a otras mujeres de una manera mortal, sino que también se ha dedicado a hablar del amor propio que ha tenido que reconstruir tras ver las afectaciones que el cáncer le dejó en su cuerpo.