Juan Cruz Real habló de su continuidad al frente del América de Cali

Juan Cruz Real alcanzó la gloria con el América de Cali, el pasado fin de semana, cuando el equipo conquistó el título de la Liga BetPlay Dimayor de 2020, luego de vencer en la serie definitiva a Independiente Santa Fe. El entrenador llevó al cuadro vallecaucano a la estrella 15 y despejó las dudas que se posaron sobre él durante toda la campaña, por cuenta de las duras críticas de la opinión pública.

El argentino de 44 años inició su corto periodo de vacaciones y, en las últimas horas, aprovechó para hablar de su continuidad en el cuadro ‘escarlata’. “Han llegado algunas llamadas de clubes interesados en mí, pero no me he comunicado con nadie; mi foco estaba en ganar el campeonato porque, más allá de las nuevas posibilidades, la prioridad es el América” , indicó en diálogo con el Vbar Caracol.

Sobre las negociaciones con los directivos de los ‘diablos rojos’, el estratega hizo hincapié en que espera poder arreglar detalles en el tema económico para seguir al frente del plantel y, de esa manera, afrontar los campeonatos locales y la Copa Libertadores —certamen en el que aseguró su lugar en la fase de grupos—, en la temporada de 2021.

En la conversación con el programa radial, Real volvió a destacar la labor de los futbolistas, en el camino a la gloria que los llevó a levantar el trofeo del rentado local, y les dedicó unas palabras. “Tengo un agradecimiento eterno con mis jugadores. Me quedo con las relaciones humanas que consolidamos”, confesó.

El América de Cali ya trabaja de cara al año que se avecina y su máximo accionista, Tulio Gómez, confirmó la llegada de dos refuerzos: el portero Diego Novoa, quien se erigió como figura con La Equidad, y el defensor Jerson Malagón, proveniente del Deportivo Pasto. También se habla de la llegada del zaguero Óscar Cabezas, de 24 años.

El directivo también habló del ambicioso proyecto de la institución, a largo plazo. “El objetivo es que, para 2027, el América de Cali sea el equipo con más títulos de liga tenga y que sea campeón de la Copa Libertadores, pero para eso necesitamos un socio, porque todavía no tenemos la ropa para pelear el certamen internacional. Queremos traer a un aliado, que pueda invertir, porque los clubes de Brasil y Argentina son muy fuertes” , expresó en ESPN Nexo, ayer, lunes.

