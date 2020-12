Indígenas de Caldono, Cauca, denuncian incendio provocado de la ‘Casa del Pensamiento’

Incineración de casa de pensamiento en Caloto, Cauca. Foto: Cortesía.

Según lo informado por RCN Radio, el consejero Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC-, Hermes Pete, indicó que la incineración de la ‘Casa de Pensamiento’, la cual era símbolo de la mujer tejedora, se convierte en un acto cruel, pues, destacó el dirigente, han atentado contra el pensamiento y la cultura de los indígenas.

De acuerdo con la emisora, para los indígenas la casa incendiada era considerada como un lugar sagrado, el cual fue construido hace ya varios años, y que ahora fue víctima de manos criminales.

Aunque no tienen claridad sobre quiénes podrían ser los responsables del hecho, de acuerdo a la denuncia de los indígenas, el atentado contra ese sitio sagrado habría sido ejecutado en horas de la noche del domingo.

“Estamos rechazando estos actos que son un atentado contra la cultura de nuestros pueblos. Allí se hacía el ejercicio mismo de la sabiduría de la vivencia de nuestros pueblos, por eso es tan cruel cuando atentan contra la cultura. Se estaba construyendo el tema de los 50 años de fundación, era un símbolo interesante. Es un atentado contra las comunidades indígenas”, sostuvo Hermes Pete.

El nacimiento de las casas de pensamiento por parte de la comunidad indígena inició el 2017, lo cual causó polémica, pues se creía que la minga estaba tomando otro camino para zafarse de los estatutos de la ONIC. Sin embargo, Pete como autoridad indígena aclaró que, “para muchos, quienes no comprenden este escenario, lo miran como una división pero para el CRIC, las autoridades y los diez pueblos no es una división, es cómo fortalecer los procesos orgánicos. La necesidad que vemos en el país frente a las políticas neoliberales y estructurales que están afectando al pueblo colombiano. No solo a los pueblos indígenas. El CRIC Nacional para que les quede claro a muchos que piensa que vamos a decirle a las otras organizaciones que somos los buenos, ese no es el objetivo, es empoderar los procesos.”

Por ahora, la Guardia Indígena investiga los hechos y busca dar con el paradero de quienes incineraron el lugar sagrado que deberá ser reconstruido.

De acuerdo a las comunidades indígenas, este año se había denunciado una situación similar en el municipio de Santander de Quilichao, también al norte del Cauca.

Refuerzan seguridad en Cauca tras presuntos patrullajes del ELN

Cauca es sin duda uno de los departamentos más afectados por el conflicto en el país. Según el último informe de Indepaz, en este territorio han ocurrido 14 masacres en lo corrido del año , lo que lo ubica en el segundo puesto de las regiones con más masacres en el país, después de Antioquia.

Según informó la Radio Nacional, la Gobernación del Cauca indicó que en las próximas semanas reforzará las operaciones militares en el municipio de San Sebastián, a raíz de los polémicos patrullajes de la guerrilla del ELN en el casco urbano.

Recientemente, por redes sociales circulan algunos videos donde integrantes del grupo armado se movilizan sin ninguna restricción por las calles del corregimiento de El Rosal. Estos registros generaron polémica ante la opinión pública y preocupación en la comunidad.

W Radio difundió, el pasado 23 de diciembre, uno de los vídeos donde se ven a aproximadamente seis miembros del ELN patrullando por el sector. En entrevista con la emisora radial, el director de Indepaz, Camilo González, aseguró que esa es una muestra de la mínima capacidad de la Fuerza Pública, pues estos integrantes “se pasean como Pedro por su casa”.

ELN en el Cauca

Debido a estas evidencias, el secretario de Gobierno del departamento, Luis Cornelio Angulo, indicó a la Radio Nacional, que las unidades de la Fuerza Pública reforzarán las operaciones para dar tranquilidad a los habitantes de este municipio.

“La situación lleva a que la Fuerza Pública actúe de manera inmediata, por eso en estos momentos se encuentran en desplazamiento unidades de la tercera división del Ejército hacia ese municipio del sur del Cauca”, aseguró el funcionario.

Angulo señaló que este es un acto para generar distracciones ante los fuertes golpes a esta estructura al margen de la ley. “La Fuerza Pública viene realizando operativos en algunos municipios del sur del Cauca, como Bolívar y Florencia, en donde ya se han erradicado más 500 hectáreas y se han destruido unos laboratorios debilitando la economía de esta estructura criminal”, afirmó en Radio Nacional.

