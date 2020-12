Con mordiscos, fueron atacados policías que intentaban evitar riña en el Cauca

Detención por Policía en Colombia. Foto de referencia.

Los uniformados de la estación de Policía del municipio de Villa Rica, al norte del departamento del Cauca, que acudieron al llamado de vecinos del sector, que denunciaban una riña entre pandilleros, resultaron atacados con mordiscos por parte de alias ‘Eliú’.

Según la información divulgada por RCN Radio, el reporte entregado por las autoridades indicó que al momento que el hombre es detenido y le iban a colocar las esposas, el individuo se lanzó para atacar con mordiscos a los uniformados, entre ellos al comandante de la Estación de Policía que estaba participando del procedimiento para controlar la situación.

De acuerdo con la información oficial, entregada a la emisora, el oficial terminó con varias mordidas en sus brazos y piernas, mientras que el agresor fue capturado y puesto a disposición de las autoridades competentes para que responda por el delito de agresión a servidor público.

La emisora informó que, alias ‘Eliú’, quien atacó con sus dientes a los uniformados, hace parte una pandilla conocida como ‘Villa Ariel’, una de las que constantemente se enfrenta con otras similares por las disputas en el manejo del control territorial en el municipio de Villa Rica, en el departamento del Cauca , lugar que desde hace algunos años a librado disputas de varios grupos armados organizados y bandas delincuenciales.

Se conoció además que por las heridas, el comandante de la Estación de Policía debió recibir atención médica, mientras que se espera que se inicie con el proceso de judicialización contra el agresor.

Pero los ataques con mordiscos a las autoridades se han vuelto un hecho recurrente, el pasado 8 de diciembre en la terminal de transportes El Salitre de Bogotá, al occidente de la ciudad, la Policía de Tránsito acudió a una denuncia sobre una mujer que se encontraba en la central de viajes, dentro de un carro, y quien le había cobrado 45 mil pesos a una señora de la tercera edad, por un viaje desde la Localidad de Kennedy a la terminal terrestre.

Según el reporte entregado por los uniformados, llegaron al lugar para hacer el procedimiento de inmovilización del vehículo, por la prestación de un servicio de transporte ilegal, y al requerir los documentos de la pasajera y solicitar que se bajara del carro, ella se negó.

A pesar de que no se ve en el video, para no abandonar el vehículo la mujer mordió a una de las uniformadas en el brazo derecho, información que confirmó el subintendente Freddy Salazar, de la Terminal de Transporte, a través de un comunicado en video: “la señora, cuando se le informó del procedimiento, se negó a descender en repetidas ocasiones, esto duró una hora, fue necesario personal femenino de la Policía para que hicieran el procedimiento, ella decía que no se bajaba y empezó a decir que la están golpeando, violando los derechos, lo cual es falso”.

Además, destacó que por fortuna la mordida de la mujer no lesionó gravemente a la uniformada.

“Afortunadamente no fue una herida de relevancia, pero se quiere dar un mensaje de que ya se tienen las herramientas para hacer este tipo de procedimientos, recuerden que quienes están prestando el servicio informal son ustedes”, finalizó el subteniente.

