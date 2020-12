Policía reportó 263 comparendos por infringir el toque de queda en Medellín después de Navidad

People wear face masks and stand on special marks as a practice of social distancing as preventive measures against the spread of the novel coronavirus COVID-19, at the metro in Medellin, Colombia, on April 28, 2020. - More than 214,451 people have died worldwide since the epidemic surfaced in China in December, according to an AFP tally at 1900 GMT on Tuesday based on official sources. (Photo by Joaquin SARMIENTO / AFP)

Luego de transcurridas las 36 horas del toque de queda decretado en Medellín, que inició desde las 8:00 p.m. del jueves 24 de diciembre y acabó a las 6:00 a.m. del sábado 26 de diciembre, la Policía Metropolitana de Valle de Aburrá dio a conocer un balance sobre el comportamiento ciudadano ante la medida restrictiva en el espacio público .

El reporte entregado por el brigadier General Eliécer Camacho da cuenta de un total de 263 comparendos impuestos en todo el Valle de Aburrá, de los cuales 154 casos sucedieron en Medellín.

Del mismo modo, la medida de ‘Pico y cédula’, sobre la cual las cédulas terminada en número par, pueden salir los días pares, y las cédulas terminadas en número impar, pueden salir los días impares, comenzó a regir desde el 22 de diciembre e irá hasta la noche del jueves 31 de diciembre. Aunque la medida no aplica en la movilización de ciudadanos dentro del metro, hasta el momento se reportaron 330 comparendos, de los cuales 191 fueron impuestos en Medellín .

En medio de todo, el uniformado calificó la jornada como positiva pese a que sucedieron casos de quema de pólvora y fiestas clandestinas. Sin embargo, el caso más preocupante que reportó Camacho tuvo que ver con el asesinato de una persona en el municipio de Bello durante la jornada del viernes 25 de diciembre. Al respecto el brigadier señaló:

Ocurrió en el municipio de Bello: personas bajo los efectos de bebidas embriagantes, tuvieron una riña que terminó con el homicidio de una de estas personas por arma blanca. Unidades de Policía dieron con la captura de las dos personas involucradas en este crimen

Por otra parte, el uniformado llamó la atención e invitó a generar conciencia ciudadana, tras la incautación de 3.65 toneladas de fuegos pirotécnicos en el Valle de Aburrá. “Si no hay cultura ciudadana y buen comportamiento, no hay Policía que alcance para que cada ciudadano pueda tener control. Hacemos un llamado a la autodisciplina y a la conciencia ciudadana para tener un 31 sin afectación por la pólvora”, dijo Camacho.

Pese a que en las madrugadas de los días restantes, la medida de toque de queda en Medellín funciona desde las 12:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. e irá hasta el próximo domingo 3 de enero, las autoridades contemplan implementar una medida adicional de toque de queda en la capital antioqueña que iría desde las 8:00 p.m. del jueves 31 de diciembre hasta el sábado 2 de enero de 2021 a las 6:00 a.m.

Medidas adicionales en Antioquia

A nivel departamental, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, también tomó medidas para mitigar la fuerza que ha tomado el contagio:

1. Antioquia está en alerta roja hospitalaria desde el pasado 22 de diciembre hasta el próximo 4 de enero, por lo que son suspendidas las intervenciones médicas y quirúrgicas que no sean prioritarias.

2. Desde el 22 de diciembre hasta el 3 de enero desde las 12 de la noche hasta las 6:00 a.m. tendrán toque de queda las subregiones del valle de Aburrá, Oriente, Suroeste y el Occidente.

3. El ‘toque de queda’ que será implementado en Medellín cobijará también las subregiones del valle de Aburrá, Oriente, Suroeste y el Occidente: desde el 24 de diciembre a las 8:00 p. m. hasta el 26 a las 6:00 a. m., y del 31 de diciembre desde las 8:00 p. m. al 2 de enero a las 6:00 a. m.

4. Para los viajeros, tanto la terminal de transportes del Norte como la del Sur, se le pide a los usuarios llegar con una hora de antelación y cumplir con todos los protocolos de bioseguridad, por lo que la empresa de transportes pasó de 55 lavamanos a 115 lugares de desinfección debidamente dotados.

5. En cuanto a los viajeros aéreos, deberán llegar con 2 horas de anticipación y una vez diligenciada la información de la aplicación Coronapp, requisito solicitado por el Ministerio de Salud y Protección Social para el ingreso a los aeropuertos.

