“Es muy lindo poder dejarse caer sobre los sentimientos y hacerles una obra’”: Sebastián Panesso, integrante de Los PettitFellas

'El cielo', es el segundo sencillo de ‘777: a quemarropa', el álbum de Los PettitFellas que se estrenará en febrero del 2021. Foto: ANDY @anarchyatsea

“Si hay un espacio en el cielo quiero que estes conmigo, no mentiré al decirte que vuelvo por ti, una vez y otra vez”, dicen Los PettitFellas en ‘El Cielo’, el nuevo sencillo de la banda bogotana, que hace parte del disco “777: A Quemarropa”, que se estrenará en febrero del 2021.

Con un ritmo fresco, una letra romántica y un video protagonizado por Sebastián Panesso, Juliana Botero y María Cecilia Botero, el pasado 24 de diciembre se estrenó esta canción que no es más que una oda al amor en tiempos extraños, un retrato del sentimiento más profundo y una muestra de que sin importar el tiempo, la distancia o el momento, el amor siempre permanece intacto.

Hablamos con Sebastián Panesso, uno de los integrantes de Los PettitFellas y el encargo de interpretar ‘El cielo’.

Letra romántica, un video que recrea el encuentro de una expareja al ser adultos y un sonido diferente que combina mimimi ¿Cómo define ‘El Cielo’? ¿Qué es para usted el cielo?

Yo creo que el cielo en definitiva es un lugar, pero también es una persona, también puede ser un momento, un instante. Yo creo que la representación del cielo es todo lo que te pueda traer tranquilidad y un estado de bienestar, de sentirse bien, placentero.

¿Cómo fue este proceso de grabar en un centro comercial, en medio de una pandemia?

Pues lo más importante es que fue en un horario supremamente difícil, en este momento cualquier situación de trabajo que involucre muchas personas pues es un riesgo, entonces la única opción que teníamos era poder trabajar de noche. Grabamos de 8:00 p.m a 11:00 a.m del día siguiente. Fue bastante particular este horario.

Santiago Díaz es el director del videoclip y en sus ojos y su guion quisimos retratar una analogía al libro de El amor en los tiempos del cólera que habla sobre qué significa el amor en tiempos donde la normalidad no es lo que estamos acostumbrados.

Le contaba a él, al director, que esta canción nace de la luz, en medio de la pandemia.

Pasaba que yo estaba lejos de mi chica y la veía cada tres semanas o más y era muy particular, porque creo que me di cuenta de que hay lugares, personas y momentos tan especiales que parecen como si fuera el cielo, estando en la tierra.

Era una lección sobre el amor, sobre lo lindo que nos puede hacer sentir, lo bueno que nos puede caer, para los días, para los momentos difíciles y entonces la analogía de este libro es el videoclip.

Fue un equipo pequeño, pero con personas supremamente talentosas, en un centro comercial que de noche se viste de magia porque tiene unos rincones increíbles. Es muy grande y había mucho para explorar.

La historia es de dos personas que se reencuentran después de muchos años, y se dan una segunda oportunidad, o más bien una nueva oportunidad.

Detrás de cámaras 'El cielo'. Foto: ANDY @anarchyatsea

¿Cómo fue la composición de la canción? ¿Cómo se dio la idea y cómo se desarrolló?

Lo cierto es que el amor en realidad está en todo lo que haces. Claramente en ‘El Cielo’, se ve reflejado en el amor hacia otra persona, incluso mejor hacia lo que se construye con la otra persona, se ve representado tanto en ella, como en uno, como en ambos. Representa el amor entre dos personas.

La canción nace como nacen todas las ideas. Para ser muy sincero, creo que las ideas pueden venir desde cualquier lugar. A mí me llegó una mañana, no recuerdo muy bien el día, pero tenía una idea en la cabeza, tomé la guitarra para crear la melodía y justo por esos días venía reflexionando sobre lo lindo que es poder querer a alguien de una manera muy noble, de forma profunda y sin pretensiones.

Eso me hacía sentir muy bien y me dejé llevar por eso. Creo que es muy lindo poder dejarse caer sobre los sentimientos y hacerles una obra. Me dejé caer sobre lo que ese día me llegó a la cabeza y ahí está ‘El Cielo’.

Y con el resto de los miembros del grupo, o cómo se co- escribió la letra...

Yo llegué solamente con la idea de la armonía y la letra, pero toda la producción es junto a todos, le dije a Nico “necesito que me acompañes, no me dejes solo”. Entonces se monta unas líneas hermosas, sobre todo que somos muy diferentes entre ambos.

Nos conocemos hace ocho años y hemos compartido la creación de la música, pero las líneas de él son hermosas. Nos compartimos la responsabilidad de que toda la canción tenga una coherencia y él me ayuda a cambiar las palabras. Yo creo que somos maestros y alumnos todo el tiempo y cuando alguien como él te dice “deberías poner estas palabras, que tienen el mismo significado pero suenan mejor”, pues uno tiene que ponerle cuidado.

Yo creo que si hemos aprendido algo entre todos nosotros, es que las ideas siempre se escuchan y sabemos que ninguno quiere que la canción vaya por un lugar malo. Yo me dejo caer sobre ellos, les digo “tengo esta idea” y pensé que la canción debería tener un baile, porque es como una salsa, un son, entonces tenía que ser algo bailable, pero tampoco algo guapachoso.

Nos encerramos en un cuarto, en un estudio de grabación en La Mesa, mientras hacíamos el disco y ahí hicimos toda la canción. Yo dije “yo la canto, toquemos, bailemos, demole forma y grabando”. Esta canción tiene el poder de que justo vive en el instante que suena, entonces qué mejor que estar ahí todos en la creación dejando que se mueva todo y que justo cuando sale, grabémosla como suena acá.

‘El cielo’ es el segundo sencillo que estrena de el nuevo álbum ’777: a quemarropa” que saldrá el año que viene. Ya habían lanzado ‘Qué nos pasó’ y ahí escuchamos nuevos ritmos y acercamientos a otras melodías. ¿Nos podría adelantar algo sobre este nuevo disco? ¿Qué pueden esperar los amantes de la banda?

Pues, yo creo que Los Fellas nos hemos caracterizado siempre por ser muy dinámicos en nuestras composiciones, exploramos muchos géneros. Este disco pues ya tiene dos entregas: ‘El cielo’ y ‘¿Qué nos pasó?’ que tienen como unos aires de música latina.

No puedo decirte qué más viene, porque dañaría la sorpresa, pero te puedo contar que ‘A quemarropa’ es un disco que en definitiva está lleno de amor, en todo su campo. Está lleno de melancolía.

La idea viene de canciones a quemarropa, que es una frase de una canción que queremos mucho y es eso. Las canciones que te pegan al lado del corazón, que están ahí, a quemarropa. Venimos de un ‘Buenos días’, que es un disco muy alegre que explora la luz y saca esa gran reflexión sobre la vida y lo valioso, y así mismo llega eso que es mínimo, pero es igual de gigante, como lo que te pega a quemarropa.

Viene un disco del alma. Yo creo que estamos muy claros con que son tres discos y que cada uno tiene algo muy especial y este que viene te pega lindo.

Foto: ANDY @anarchyatsea

Estos han sido meses de pandemia, de encierro y cuarentenas, pero ustedes se han mantenido muy vigentes en redes y en YouTube. Grabaron contenidos en casa, lanzaron ‘Buenos días’, y han empezado a tener algunos shows. ¿Cómo cree que este tiempo ha transformado a Los PettitFellas? ¿De qué les ha servido este tiempo?

Yo creo que a todos nos ha transformado. Nosotros no nos podemos quedar quietos, eso sí es definitivo, entonces no muere lo que muere sino lo que se queda quieto. En esa búsqueda de lo que se pueda crear nuevo, canciones, videos, la actividad en redes, pues creamos muchas cosas.

Hay muchas cosas que nos han cambiado para bien, además espero que todos cambiemos para bien. Este tiempo te deja en un espacio donde realmente quedas como un espectador y ver de verdad para ti qué vale. Para mí fue eso, un super enfoque en mi vida de cosas maravillosas, y le agradezco a la vida por permitirme verlo.

Creo que nos ha transformado un montón, sobre todo que nosotros siempre tratamos de ver lo lindo de la vida incluso en los momentos más oscuros.

Los Pettit se han caracterizado por su cercanía con la gente. Las letras conectan y se logra fácilmente identificarse con todos sus temas, sin embargo la pandemia nos separo de muchas cosas. ¿Qué es lo que más han extrañado o les ha hecho falta en estos meses?

Los conciertos y los viajes, la oportunidad de avanzar a veces hacia ningún lugar. Llegar a cada nueva ciudad o a una ciudad nuevamente, donde sabes que hay unas personas que van a ir a verte en el show, que es el instante más lindo, porque es el momento en el cual la música pasa en tiempo real, y es casi como estar meditando. Eso me hace mucha falta.

La verdad es que mira, yo le puse mucha atención a nuestro pianista cuando él nos dijo “esto no va a volver en mucho tiempo, así que no se hagan ilusiones”, y pues era cierto. Pero yo extraño mucho eso, decir “dame el computador y la guitarra para viajar a México a tocar”.

Yo creo que yo quise ser músico, porque siempre me gustó que la música pasara, desde cuando se graba, se crea o cuando suena, o cuando está siendo viva en tiempo real junto a un montón de personas, junto a un sonido gigante que está sonando durísimo, creo que eso es mágico.

