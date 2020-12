Todo listo para la salida de viajeros desde Bogotá para este 24 de diciembre

Se dispondrán 45.000 policías de tránsito en las carreteras del país. Foto: Twitter Policía de Tránsito de Bogotá (@TransitoBta)

Como es tradición, la Navidad en Bogotá es la época en la que más salen viajeros de la ciudad, ya sea por paseo o para regresar a sus ciudades de origen y disfrutar de las festividades decembrinas con sus familias, sin embargo, con la pandemia del nuevo coronavirus sars-cov-2 todo esto cambió.

Pese a ello, las autoridades implementarán las mismas de medidas de control para el éxodo de personas para esta festividad, aunque se espera una menor cantidad de viajes por la contingencia sanitaria por la que atraviesa el país.

En primer lugar se mantiene el pico y placa para los vehículos, que hoy será para los automotores cuya placa termina en 2, 4, 6, 8 y 0. La medida aplicará en su horario acostumbrado de 6 a.m. hasta las 8:30 a.m., y desde las 3 p.m. hasta las 7:30 p.m. No obstante, para el 25 no aplicará, porque es día festivo.

En las salidas de la capital colombiana se contarán con dispositivos de tránsito que ayudarán a regular el tráfico vehicular durante el 24 y 25 de diciembre, ya que las autoridades tienen previsto que tan solo en las carreteras de Cundinamarca se movilicen más de un millón de automotores.

“Una movilidad en el departamento de cerca de 1′400.000 vehículos, y en la movilidad en Bogotá se prevé 821.000 que saldrán e ingresarán a la ciudad” , señaló el general Carlos Rodríguez, director de la Policía de Tránsito de Colombia.

El oficial señaló que para las labores de control del tránsito en las carreteras del país se contará con el apoyo de 45.000 uniformados. “Garantizarán la movilidad de cada uno de los ejes viales, teniendo en cuenta que en el momento no tenemos ninguna afectación, excepto en la vía de La Línea”, afirmó Rodríguez.

En las tres terminales de transporte se tiene previsto que viajen más de 40.000 personas, pero ellas tendrán que acatar las restricciones de bioseguridad que se dispusieron para evitar contagios, por eso las autoridades recomendaron que los pasajes se compren por internet de modo que se eviten filas y aglomeraciones en sus puntos de venta.

También recordaron que solo podrán entrar a las terminales de transporte las personas que tienen su pasaje, para así evitar aglomeraciones dentro de las instalaciones y riesgos de contagios. Como novedad, el Ministerio de Salud expidió una nueva resolución que permite que los automotores puedan tener una ocupación del 70 por ciento de su capacidad.

“La recomendación es que los viajeros lleguen con una hora de anticipación para que puedan cumplir con el protocolo de ingreso y para que adicionalmente, como se tiene que hacer los controles de aforo, se puedan hacer los abordajes de forma eficiente”, explicó Eduardo González, Subgerente Operativo de la Terminal de El Salitre de Bogotá.

Las carreteras de Cundinamarca contarán también con el patrullaje de soldados del a Brigada XIII del Ejército, que velarán por la seguridad y el bienestar de los conductores.

Entre tanto en el aeropuerto El Dorado indicaron que hoy esperan la salida de 74.000 viajeros, y más de un millón para el fin de año con las 106 rutas nacionales y las 56 internacionales que están en operación en la actualidad.

Para quienes viajan al exterior, la recomendación es llegar con 3 horas de anticipación, tener listo el checklist con un día de anticipación al vuelo y tener actualizada la Coronapp, ya que es un requisito para el ingreso a la terminal aérea.





