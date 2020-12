Reclusos de Medellín estarían recibiendo comida en mal estado

La empresa de tecnología chilena GeoVictoria proyecta la implementación de su plataforma en Colombia y otros países afectados por la coyuntura del coronavirus en las cárceles. EFE/Mauricio Dueñas/Archivo

La personería de Medellín denunció que en las 26 estaciones de Policía y centros transitorios en Antioquia, los reclusos estarían obligados a comer alimentos en mal estado o que llegaron en condiciones insalubres a los lugares. Además, se les estaría sirviendo comida que no ha pasado por los protocolos de bioseguridad, sucia y, en algunos casos, vencida.

Según la información compartida por la entidad, en todas las estaciones de Medellín se presentan irregularidades con los alimentos, lo que estarían afectando la salud de 2.538 reclusos que están, hasta el momento, en esos espacios. A través de un video compartido en redes sociales, el personero de Medellín, William Vivas Lloreda, confirmó que fueron los mismos familiares de los internos quienes solicitaron intervención de la Personería pues veían de manera lamentable lo que estaban pasando estas personas recluidas.

“Hemos enviado una misiva a la Contraloría General para que inicie una investigación sobre estos hechos, y poder determinar si el contratista cumple con las obligaciones contractuales” , confirmó el personero.

Personería de Medellín alerta sobre malos tratos a reclusos

Según la Personería, no solo los reclusos y sus familiares han denunciado las irregularidades en los tratos y los alimentos de las personas privadas de la libertad. Esta información fue cotejada por el Observatorio Penal de la entidad en sus diferentes recorridos programado a estos establecimientos.

“Estos son los detalles que hemos podido evidenciar en nuestras visitas a esos espacios: no hay cumplimiento en la hora de entrega de alimentos, no hay personal para la manipulación y entrega (lo hacen los mismos internos), no hay distinción en la entrega para población con diagnósticos de base (diabéticos e hipertensos) y no se entregan de forma individualizada”, aseguró el personero de Medellín, William Vivas Lloreda.

Dentro del informe se conoció que además, en los centros carcelarios “no se entrega minuta alguna de parte del operador del contrato a quien recibe los alimentos en las estaciones de Policía, no hay higiene en el empaque ni en la forma de entrega, no se evidencia supervisión o interventoría por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) en relación con la ejecución de los términos del contrato de suministro y los alimentos llegan en estado de descomposición, no aptos para el consumo humano”, confirmaron en la información.

Reclusos sacan los brazos por las ventanas de sus celdas dentro de la prisión La Modelo después de un amotinamiento de reos que exigían al gobierno medidas sanitarias contra la propagación del (COVID-19), enfermedad provocada por el coronavirus, en Bogotá, Colombia. 22 de marzo, 2020. REUTERS/Leonardo Munoz NO DISPONIBLE PARA REVENTA. NO DISPONIBLE PARA ARCHIVO.

Hasta el momento no se conoce ninguna respuesta por parte de la Policía Metropolitana o del INPEC sobre estas denuncias.

Según un informe del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que se publicó este 23 de diciembre de 2020, se confirmó que en lo corrido de este año un total de 110 reclusos de los 132 centros de reclusión del sistema carcelario colombiano han perdido la vida a causa del covid-19, de estos, 104 fueron hombres y sólo 6 fueron mujeres.

El mismo reporte, emitido por RCN, advierte que unas 21.000 personas se contagiaron con la enfermedad, entre las aproximadamente 96.100 privadas de la libertad vigiladas por el Inpec actualmente, los funcionarios y los guardianes de la misma institución.

Según detalló la institución, de dicha cifra, 19.068 corresponden a condenados en las cárceles del país; 1.124 pertenecen al cuerpo de custodia y vigilancia; 248 son auxiliares de la anterior corporación y 105 hacen parte de la unidad administrativa. De estas, agregó la emisora colombiana, 20.545 ya están recuperadas.

