Detienen a depravado que se tocaba y acosaba una mujer en Transmilenio

El pasado 19 de diciembre, una mujer que viajaba en TransMilenio fue víctima de un acosador sexual que viajaba junto a ella en el transporte público de Bogotá. La joven contó cómo el señalado le tocó los glúteos y eyaculó en una de sus piernas en el trayecto del articulado.

La víctima le contó al portal KienyKe que el acto de acoso ocurrió el pasado sábado en horas de la mañana.

Me encontraba haciendo la fila en la parada de Villas de Granada para subirme en el articulado de TransMilenio ruta M81 con destino Museo Nacional, cuando esta persona me abre espacio para que me suba al bus, luego me doy cuenta que este hombre empieza a perseguirme haciéndose detrás mío, por lo que decido irme hacia la parte de adelante cerca del conductor y me ubico al lado de la única puerta del vehículo.