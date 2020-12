Gremios rechazan las nuevas restricciones en vísperas de la Navidad

@mf_morales

Los gremios empresariales emitieron alertas sobre las nuevas restricciones que han sido anunciadas en las últimas horas en varias ciudades y municipios del país, que podrían impactar las ventas de la semana de Navidad, tal vez la fecha más importante para el comercio.

En Bogotá, empezó a regir este lunes 21 de diciembre el pico y cédula, hasta el 15 de enero, para el ingreso a cualquier establecimiento donde se realicen actividades tales como la adquisición y pago de bienes y servicios; compra de cualquier producto al detal y por mayor.

La medida se aplicará de igual manera que en julio del presente año para restaurantes, supermercados, centros comerciales, bancos y notarías. Cabe resaltar que, las actividades deben hacerse de forma individual, exceptuando adultos mayores, personas enfermas o que requieran asistencia.

“La instrucción es sencilla, solo una persona sale por núcleo familiar a un centro comercial o al supermercado para hacer las compras navideñas”, afirmó Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá.

Los días pares podrán entrar a establecimientos comerciales las personas cuyo último dígito de su cédula sea impar, mientras que los días impares podrán hacerlo las personas cuyo último dígito de su cédula sea par.

Las restricciones no aplican en el Aeropuerto Internacional El Dorado, Terminal de Transporte, iglesias, parques, autocines y el Transporte Masivo de Bogotá.

En respuesta, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal criticó las medidas que sigue tomando el Gobierno que afectan la economía y el empleo en el país.

“No son comprensibles el tipo de medidas que se están tomando para afectar al sector productivo, especialmente al comercio, al turismo y las actividades de economía naranja (...) nos preguntamos por qué en tres meses no hemos podido preparar sistemas diferentes, como en otros países, de georeferenciación para el seguimiento de casos de covid-19. Los toques de queda, las medidas restrictivas de ley seca, los confinamientos y los pico y cédula afectan a la economía y al empleo”, manifestó Cabal.

Asimismo, el director de Fenalco en Bogotá, Juan Esteban Orrego, se pronunció en representación de los distintos gremios comerciales de la ciudad, frente a la medida de pico y cédula implementada por el Distrito.

Para el funcionario, que se haya establecido nuevamente una restricción para la adquisición y pago de bienes y servicios, y compra de cualquier producto al detal y por mayor, es una medida inconveniente para el sector formal, argumentando que, a diferencia de los informales, se ha venido cumpliendo con los protocolos.

“En este momento es algo inconveniente porque el comercio formal viene cumpliendo. Efectivamente hay una situación difícil en la ciudad y una gran demanda de UCI, sabemos también que los casos vienen subiendo, pero el trabajo debe ser evitando las aglomeraciones en algunos sectores y en el comercio informal, que de una manera u otra es el que está generando esta situación. El formal es el que tributa, genera empleo y hace que haya una real reactivación”, expresó Orrego.

Por estar razón, el funcionario solicitó al Distrito reconsiderar la medida, al menos para el caso del comercio formal y que se trabaje sólo con control sobre los informales.

“El comercio formal está en su recta final, nos faltan tres días para llegar a la Navidad, los restaurantes tienen una gran cantidad de inventarios de perecederos, ese comercio formal es el que tributa, el que genera empleo. Por favor, reconsideremos el tema y trabajemos de forma conjunta para evitar las aglomeraciones en los lugares donde todos sabemos que están”, señaló el director.

Por otro lado, en Medellín y en Antioquia también anunció medidas para evitar la propagación del virus en estas fechas especiales, habrá toque de queda para Navidad y Año Nuevo.

“La Navidad no se cancela, pero va a ser diferente. No son medidas que nos guste tomar, pero es nuestro deber, porque no tomarlas sería una irresponsabilidad. Dejar que la curva simplemente avance como va podría llevarnos a un enero y un febrero que se conviertan en meses oscuros para la ciudad y el país. Por eso, con el Gobierno Nacional y departamental, se vienen concertando na serie de medidas que nos van a permitir salvar muchas vidas, que es nuestro objetivo más importante en este momento”, explicó Daniel Quintero, alcalde de Medellín.

Sin embargo, los comerciantes critican el poco tiempo de aviso, pues esperaban recuperar una parte de lo que perdieron durante la pandemia en estas fechas.

“Muchos arrendamos locales solo por estas semanas porque esperábamos recuperarnos de la pandemia. Era nuestra última apuesta básicamente. Pero siempre nos enteramos a último momento de los cierres, así es imposible tener un negocio. Se perdieron los días más movidos: esta es la semana que la gente más compra, incluso el mismo 24 de diciembre es muy bueno”, explicó Luna María Rojas, una comerciante de ropa de Medellín

