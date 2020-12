El gremio de restaurantes advierte que se va a ir a quiebra por la medida del pico y cédula en Bogotá

Restaurantes durante el piloto de 'Bogotá a Cielo Abierto'. Foto: Secretaría de Desarrollo Económico.

Según la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, Acodres, en el primer día de ejecución de la medida de pico y cédula en Bogotá, las reservas para asistir a restaurantes se desplomaron más de un 60% y las ventas cayeron en números que no se veían desde el primer aislamiento preventivo que se hizo en marzo.

Situación que les preocupa pues, hasta el momento no han logrado recuperarse de los meses que tuvieron que permanecer cerrados y las deudas, más la crisis económica, siguen creciendo. El gremio le pidió a la Alcaldía de Bogotá cambiar la medida de pico y cédula o buscar una alternativa de reservas pues, aseguran, que no podrán sobrevivir a un nuevo aislamiento.

“Desafortunadamente vamos a tener que volver a suspender trabajadores, vamos a tener que volver a despedir personal, vamos a tener que asumir una pérdida inmensa del inventario que tenemos en nuestros negocios”, aseguró en un video el presidente de Acodres, Guillermo Henríquez.

Lo que más le preocupa a la Asociación es que muchos de los restaurantes que lograron sobrevivir a los meses de encierro abrieron nuevamente pero con saldos en rojo, muchos de ellos tienen créditos con saldos en mora por miles de millones de pesos. Razones por las que creen que no son capaces de sobrevivir hasta el 15 de enero con la nueva restricción impuesta por la Alcaldía Mayor.

Como propuesta, el sector le pidió a la alcaldía que excluya a los restaurantes del pico y cédula, como medida de ayuda para que el gremio no se vaya a la quiebra, y que establezca en su lugar medidas para reforzar los protocolos de bioseguridad. Una de las propuestas es que solo se puedan atender a personas que hayan hecho una reserva previa para ir al lugar.

Hasta el momento el Distrito no ha dado respuesta a las solicitudes.

Otros gremios de comercio rechazan la medida:

Los gremios empresariales emitieron alertas sobre las nuevas restricciones que han sido anunciadas en las últimas horas en varias ciudades y municipios del país, y aseguraron que podrían impactar las ventas de la semana de Navidad, tal vez la fecha más importante para el comercio. El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal criticó las medidas que sigue tomando el Gobierno que afectan la economía y el empleo en el país.

“No son comprensibles el tipo de medidas que se están tomando para afectar al sector productivo, especialmente al comercio, al turismo y las actividades de economía naranja. Los toques de queda, las medidas restrictivas de ley seca, los confinamientos y los pico y cédula afectan a la economía y al empleo”, manifestó el funcionario.

Por su parte, el director de Fenalco en Bogotá, Juan Esteban Orrego, comentó que el hecho de que se haya establecido, nuevamente, una restricción para la adquisición y pago de bienes y servicios, y compra de cualquier producto al detal y por mayor, es una medida inconveniente para el sector formal, argumentando que, a diferencia de los informales, se ha venido cumpliendo con los protocolos.

Pico y cédula en Bogotá:

Ante la preocupante velocidad de contagios por covid-19 en la ciudad, la alcaldesa Claudia López, anunció que desde el lunes 21 de diciembre y hasta el próximo 15 de enero se retomará la medida de pico y cédula, y solo un miembro por núcleo familiar podrá salir a hacer compras.

La mandataria afirmó que se retoman estas dos medidas de cuidado para bajar la velocidad de contagios y evitar un fin de año amargo.

“En las últimas dos semanas ha aumentado la velocidad de contagio, porque mucha gente está bajando la guardia. Hemos tratado de tener una enorme conciencia y acompañamiento a las familias y al comercio, pero no podemos relajarnos. Si no tomamos medidas adicionales, vamos a terminar pasando un fin de año amargo y no es eso lo que queremos” comentó la alcaldesa.

