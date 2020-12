Expediente contra el gobernador del Magdalena por vínculos con paramilitares

Carlos Caicedo. Foto: Gobernación del Magdalena.

El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, ha estado vinculado desde 2006 al asesinato de tres líderes de la universidad departamental cuando ejercía su cargo como rector. La Fiscalía General de la Nación encontró evidencias que lo vincularían con el crimen del estudiante Hugo Elías Maduro Rodríguez, ocurrido el 26 de mayo de 2000 en Sant Marta. Recientemente, el organismo judicial también ligó al caso a los exjefes paramilitares Jorge 40 y Hernán Giraldo.

Además, el actual gobernador fue vinculado por la Fiscalía el año pasado al asesinato del vicerrector Julio Otero en 2001; el decano de la facultad de Educación, Roque Morelli, en 2002 y otros estudiantes y funcionarios. Al parecer, eran opositores de su gestión. Caicedo asumió la rectoría de la universidad en 1996 por solicitud del entonces gobernador, Jorge Caballero. En el 2000, la universidad fue reconocida por el Ministerio de Educación como una de las mejores instituciones de educación superior en el país.

El Espectador señala que las autodefensas de Hernán Giraldo controlaban el Caribe y operaban en la zona urbana de Santa Marta. Según las investigaciones presentadas por el medio, Caicedo se alió con el frente urbano y, posteriormente, con el bloque de Jorge 40. Esto le permitió estar en la rectoría 10 años. A cambio, los paramilitares recibían contratos en la universidad o eran vinculados como estudiantes. También recomendaban a personas para trabajar y estudiar en la institución.

La Fiscalía también indicó, de acuerdo con los testimonios de exparamilitares, que Caicedo se reunía con Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, jefe del frente urbano ‘Los Chamizos’ en la universidad e intercambiaban información para que se hiciera el “trabajo de limpieza” contra personas alineadas con la izquierda o activistas. El entonces rector de la institución le entregada a Monoleche listas con los nombres de “quién era guerrillero”, aseguró alias Orejas, mano derecha de Monoleche según El Espectador. Declaraciones de un exparamilitar apuntan a que un contrato de vigilancia entregado a las AUC permitió que los paramilitares se infiltraran en la universidad e identificaran a los detractores.

Hugo Elías Maduro Rodríguez, estudiante de economía de la Universidad del Magdalena, fue asesinado en su residencia por Gelmet Sait Hincapié y Luis Carlos López de las AUC, frente urbano, a las ocho de la noche cuando dos hombres armados que se movilizaban en una moto le dispararon. Su hermana, Cándida Madura, estaba presente. Su testimonio permitió que, ocho años después, los responsables fueran condenados. Según La Silla Vacía, López Castro confesó haber sido el conductor de la moto y fue sentenciado a 23 años de cárcel. Hincapié, quien accionó el arma, fue condenado a 40 años. El Tribunal Superior de Santa Marta revocó la condena por supuestas contradicciones en la versión de Cándida, pero la Corte Suprema lo sancionó nuevamente a más de 27 años de cárcel.

Cándida, en su testimonio, aseguró a las autoridades que su hermano, en el camino al hospital, le dijo que Caicedo era el responsable del ataque. La razón, señala el medio digital, fue una tutela que interpuso Maduro contra el entonces rector por su presunta carencia de requisitos para ocupar el cargo.

Pese a los testimonios anteriores, otras versiones de exparamilitares aseguran que el gobernador no tuvo vínculos con el grupo armado ni relación alguna con el homicidio de Maduro. Hernán Giraldo, antes de ser extraditado a Estados Unidos, aseguró que la orden contra el estudiante hacía parte de un plan para exterminar a la izquierda en el departamento y fue dictada por alias Monoleche. El abogado defensor de Caicedo, en diálogo con El Espectador, aseguró que las pruebas de la Fiscalía no son sólidas. Respecto a los contratos que presuntamente se entregaron a las AUC, el abogado indicó que fueron aprobados por el comité de la universidad y no “entregados a dedo”.

Actualmente, el caso es revisado por el fiscal quinto de la Corte, quien indicó que continúa con el proceso de verificación de los testimonios previo a definir el siguiente paso.