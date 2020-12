“Habrá que tomar las medidas que sean necesarias para bajar la expansión del virus”: Duque

/ Twitter de Infopresidencia.

Los altos índices de contagio de covid-19 registrados este sábado en el país no pasaron desapercibidos para el presidente Iván Duque, que esta misma noche se pronunció sobre el tema, advirtiendo que, de seguir por esta senda, será necesario tomar medidas más estrictas en los territorios con mayor cantidad de pruebas positivas.

El jefe de Estado se refirió a la situación de salud pública que el país ha estado atravesando a lo largo la última semana durante las declaraciones finales de su visita a la isla de San Andrés, donde se encontraba inspeccionando el avance de las obras de recuperación tras el paso del huracán Iota, y así como el trabajo de los buzos que adelantan la rehabilitación del emisario submarino circundante.

“Quiero hacer unas reflexiones al país sobre el comportamiento de la Pandemia del covid-19”, expresó el mandatario, que señaló que era anticipable detectar picos de contagio en algunos departamentos del país, dado el comportamiento que ha tenido la enfermedad desde su llegada en marzo de este año. Sobre esos, aseguró, ya se han tomado medidas con el apoyo del Ministerio de Salud.

Por otra parte, explicó que es normal ver un aumento en el número de casos, teniendo en cuenta que el país ha venido aumentando la cantidad de pruebas que se aplican diariamente. A pesar de ello, resulta necesario anotar que el 19 de diciembre se registraron 13.990 contagios con la ayuda de 62.854 pruebas, mientras que el viernes previo fueron 13.277 personas confirmadas con 75.263 exámenes, por lo que no siempre más PCRs o antígenos significan más covid-19.

De ahí que desde el Gobierno Nacional señalen que el verdadero indicador tiene que ver con la positividad, que revisa sobre el porcentaje de casos positivos sobre el total de pruebas realizadas. “Tuvimos un comportamiento en septiembre, en octubre y en noviembre que mostraba tendencia hacia la baja, y nos hemos encontrado en este mes de diciembre con que por efectos de aglomeraciones al interior de los hogares, derivados del día de las velitas , hemos visto en los últimos días un aumento de la positividad que ha estado fluctuando entre el 19 y el 22 por ciento”.

Por esas razones, el líder de la rama administrativa emitió un llamado de conciencia para el pueblo colombiano: “debemos evitar las aglomeraciones dentro del hogar”, dijo. También recomendó, en caso de hacerlo, mantener buenos niveles de ventilación al interior de la vivienda y no relajar el uso del tapabocas y de los mecanismos de desinfección.

“Ayer le anunciamos a Colombia que empieza el programa masivo de vacunación en las primeras semanas del año 2021. Pero eso no quiere decir que la pandemia ya ha terminado. No quiere decir que podemos liberarnos y sentir que el uso del tapabocas, la desinfección y el distanciamiento físico son secundarios. La pandemia no se ha ido”, aseveró el mandatario, apuntando que incluso con la vacunación, el próximo año también requerirá de la continuidad de todos los protocolos de bioseguridad mencionados.

Duque también se refirió a la temporada de compras que suele ser normal por esta época del año: “el llamado a los comerciantes es pilas con el tema de los aforos. No nos pongamos a jugar con candela”, entendiendo que el país tiene que actuar como equipo, de forma activa y responsable. Sobre las reuniones familiares, invitó a acudir a los mayores niveles de virtualidad posible, de nuevo, pensando en evitar el contagio de seres queridos cuando restan sólo semanas para el inicio de la vacunación masiva.

“Quiero dejar claro que al hacer el monitoreo en las ciudades donde estamos teniendo mayor nivel de afectación y crecimiento de casos, hay una instrucción clara al ministerio de salud para trabajar con las autoridades de salud de carácter local para adoptar las restricciones que sean necesarias para bajar la expansión de los casos”, concluyó.

Lee también: Colombia registra nuevo récord con 13.990 casos diarios de covid-19. este sábado 19 de diciembre: las muertes también se disparan