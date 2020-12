El categórico llamado de Juanes a líderes de Colombia y el mundo para que inviertan más en educación y cultura

En la imagen un registro del cantante colombiano Juanes, en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega/Archivo

“Volver a casa” es el título de la columna que escribió Juanes para el periódico El Espectador en donde, además de hacer una reflexión respecto a la vida durante y tras la pandemia, destacó la importancia de la inversión en el área educativa y cultural del país.

“Han sido días de profunda reflexión, de replantear los valores y de realmente apreciar lo que es importante de verdad”, empezó escribiendo el artista paisa quien, actualmente, pasa sus días en Miami al lado de su esposa, Karen Martínez, y sus hijos Paloma, Luna y Dante.

Juan Esteban Aristizábal, nacido en Medellín, describió la forma en la que la industria musical se ha transformado drásticamente durante la época de la pandemia, incluso para artistas como él que ya cuentan con una carrera consolidada de varios años.

“Soy consciente de lo difícil que esto ha sido para todos, tantas personas que hoy sufren… lo que me lleva a entender que solo nos queda ser más solidarios que nunca, desde lo personal, como país, como sociedad y como ciudadanos del mundo”, escribió el compositor e intérprete de ‘A Dios le pido’, quien también resaltó la necesidad de crear nuevas formas de hacer negocio, principalmente, para aquellas personas que dedican su vida al arte.

Para Juanes, la necesidad de invertir en esta área es enorme, y más cuando el área de la cultura y el entretenimiento han sido de las más afectadas por el confinamiento que busca evitar contagios masivos. “La forma de hacer música también cambió y dejó lecciones: la importancia de invertir en cultura y en educación para las nuevas generaciones”, señaló Juanes.

En noviembre de este año, Iván Duque, presidente de la república colombiana, se metió en un polémica con los artistas del país al asegurar que las bandas de rock estaban generando más ingresos durante la pandemia que antes de ella, declaraciones que el colectivo de bandas de ese género calificaron de “faltas de fundamento y totalmente fuera de la realidad”.

“Ya estamos viendo que bandas de rock colombiano están haciendo sus conciertos en línea habilitando un pin, los ciudadanos compran, y están llegando inclusive a vender más de lo que vendían antes”, aseguró Duque quien también, un mes antes, había asegurado que el presupuesto total nacional guarda una parte importante que se pretende invertir en el sector cultural.

“Los conciertos virtuales no son rentables para ninguna banda. Una banda de rock hará un concierto virtual cada seis meses, y si le va bien, lo llena, si no, no está haciendo nada. Estas son declaraciones sin cifras, sin ningún concepto técnico, y así se está manejando el país” , aseguró Mario Muñoz, vocalista de Dr. Krápula.

Juanes aseguró que es necesario prevenir este tipo de eventualidades, y que los gobiernos deberían poner la cultura y la educación como una prioridad en sus planes de acción con urgencia. “ Es el momento para llamar a los líderes a entender la importancia de la inversión en la educación y en la cultura. Una educación que se reimagine: preparar a los jóvenes para las competencias que el mundo actual reclama”, escribió el paisa al referirse a las necesidades que reclamó la virtualidad como la nueva realidad en el 2020.

Según Juanes, además de la necesaria inversión a futuro y el replanteamiento de la industria, es importante reconocer el arte como una poderosa herramienta para la construcción de paz y para la eliminación de la violencia, por lo que, “los líderes del mundo tienen que poner la cultura en los rubros de primera línea en sus políticas públicas”.