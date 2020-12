Lina Tejeiro se cansó de la lluvia de críticas y respondió por qué el cuarto de servicio en su casa es tan pequeño

Foto de redes sociales.

La actriz colombiana, Lina Tejeiro, adquirió una casa hace unos meses y, desde entonces, ha estado compartiendo con sus seguidores los avances en las obras. Según lo último que compartió Tejeiro, antes de que termine el año o iniciando el 2021 quedará lista la casa y ella podrá habitarla. Sin embargo, hay un detalle que llamó la atención de sus seguidores, el diminuto tamaño del cuarto que tendría la empleada doméstica de la actriz.

Tras las críticas que recibió por el cuarto en el que varios usuarios de las redes sociales aseguraron que no cabía ni una cama, la actriz se pronunció. “Me han enviado mucho que están criticando el cuarto del servicio en mi casa, de hecho hay muchas noticias sobre eso, dicen que mi casa es muy grande y para tener un cuarto de servicio tan pequeño”.

Critican a Lina Tejeiro por cuarto de empleada en su casa

La actriz comentó que la estaban criticando mucho llamándola “tacaña” o “amarrada”, pero que, realmente, ella no tenía mucho que ver con la decisión del tamaño del cuarto. “Yo no diseñé la casa, yo no la mandé a hacer así, yo no lo dije a la constructora que hiciera el cuarto así, realmente, la casa venía así”.

Agregó que las personas que estaban criticando no tenían mucha justificación porque “no lo han visto completamente, porque yo lo enfoqué de lejos”, resaltó que aunque el cuarto no es enorme ni igual al de ella, “sí cabe una cama, un televisor, tiene clóset y tiene baño”.

Finalizó diciendo que le parecía muy gracioso que la gente criticara un cuarto “en el que no van a dormir, en el que no van a trabajar, pero de todo se ve por acá”. Muchos usuarios aprobaron la respuesta de Tejeiro, pues ella compró una casa que ya estaba hecha y ella no tuvo que ver con la decisión del tamaño de cada cuarto; sin embargo, hay algunos usuarios que resaltaron que ella ha hecho remodelaciones ampliando el segundo piso de la casa, así que podría haber mejorado el cuarto del servicio.

LA INDIGNACIÓN POR EL CUARTO DE LA EMPLEADA

Tejeiro se ha caracterizado por interactuar mucho a través de historias de Instagram con sus más de 7 millones y medio de seguidores, razón por la que no es extraño que la actriz comparta con emoción los avances de su casa propia, la cual muchos aseguran que “es una mansión” y que, por lo que ha compartido ella, tendrá muchos lujos.

En los más recientes videos compartidos por la actriz colombiana, mostró un gran avance en su nuevo hogar, el cual estaría listo muy pronto. Los videos fueron compartidos en cuentas de Instagram dedicadas a replicar las historias de los famosos, y el detalle del “cuarto del servicio” no les agradó a los seguidores de Tejeiro.

Después de mostrar el avance de la cocina de su nueva casa, Tejeiro mostró el cuarto de lavado y el “cuarto del servicio”, es decir, el cuarto que ocuparía la empleada doméstica. Lo que causó la lluvia de críticas a la colombiana es que el cuarto es muy pequeño, no tiene ventanas y está ubicado en un rincón al lado del cuarto de lavado.

“Ni una cama cabe ahí que tristeza de verdad mas amarrada”, “a la pobre persona del aseo la van a tener peor que un perro, la van a tener haciendo aseo y todos los deberes de la casa y después la van a encerrar en el cuarto de almacenaje de los detergentes”, “creo que tiene más espacio el hueco del lavadero que el cuarto de servicio” , son algunos de los comentarios que los usuarios de las redes sociales han dejado en las publicaciones de la casa de Tejeiro.

La actriz además mostró que el cuarto cuenta con un baño, pero no hay evidencia de ventanas. Aunque la casa no está terminada y no se sabe si sea permanente, dentro del cuarto hay dos estanterías que, según los usuarios no dejan espacio ni para una cama en el cuarto; sin embargo, no se sabe si las estanterías se quedarán ahí o las tienen en ese lugar mientras terminan otros arreglos.

