“Les propongo sacrificar a la Colombia Humana”: Gustavo Petro anuncia un pacto nacional para 2022

Colombian presidential candidate Gustavo Petro, speaks during interview with Reuters in Bogota, Colombia, April 10, 2018. Picture taken April 10, 2018. REUTERS/Jaime Saldarriaga

Este sábado, el senador Gustavo Petro anunció que desiste de seguir buscando la personería jurídica de la Colombia Humana y propone una alianza para ganar la mayoría del Congreso y la Presidencia en 2022, después de que las bancadas del Gobierno en el Congreso hundieron un artículo del código electoral con el que su movimiento político hubiera podido participar de las elecciones como un partido político más.

En tres tuits que publicó el senador esta mañana, dice que “la decisión de Cambio Radical y Centro Democrático, que ganó la mayoría del Congreso, de excluir a los grupos significativos de ciudadanos, entre ellos Colombia Humana, de participar en coaliciones para las elecciones del 2022, nos pone ante la decisión de luchar por la personería jurídica de Colombia Humana en una lista independiente y solitaria o sacrificar nuestra existencia legal para construir el Pacto Histórico de Colombia y cambiar el Congreso de la República”.

Por eso propuso “ sacrificar la existencia legal de Colombia Humana y construir el Pacto Histórico para cambiar el Congreso, la sociedad y la Presidencia de la República”, aseveró. Con este anuncio el excandidato presidencial se podría unir al movimiento que, al parecer, competirá en las urnas con los movimientos de centro-derecha que ya alistan sus coaliciones.

El senador ya había anticipado esta decisión en su cuenta de Twitter el pasado 17 de diciembre cuando, después de la negativa del Congreso para otorgarle la personería, dijo “convoco a discutir la estrategia para desplazar la corrupción y la antidemocracia del Congreso, y lograr un parlamento al servicio de la ciudadanía. Esa es la prioridad antes de ganar la presidencia”.

En marzo de 2019 el Consejo de Estado negó una tutela interpuesta por el senador Petro buscando, de nuevo, la personería jurídica que le había negado el Consejo Nacional Electoral (CNE) en agosto de 2018. En ese momento el Consejo de Estado dijo que el CNE era claro en este punto, explicando que para otorgarla, el movimiento debe contar con “una votación no inferior al tres por ciento (3%) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o el Senado”, invalidando los 8 millones de votos que recibió en las elecciones presidenciales de 2018.

El hundimiento del artículo

Las colectividades que tienen las mayorías en el Congreso decidieron hundir la propuesta, al considerar que el artículo perjudicaba a todos los partidos. “Esa posibilidad afecta a todos los partidos, genera un problema de proliferación de personerías jurídicas y va en contra de todas las colectividades que constituyen el 80% de quienes estamos aquí sentados”, aseguró el senador de Cambio Radical Germán Varón Cotrino.

En caso de haber sido aprobado el artículo, Gustavo Petro, líder de la Colombia Humana, y quien ya ha manifestado su interés de llegar a la Casa de Nariño en el 2022 para reemplazar a Iván Duque, podría presentar su candidatura sin restricciones y, tener los beneficios económicos que tienen los demás partidos.

César Lorduy, representante a la Cámara por el partido Cambio Radical, y uno de los ponentes del artículo, aseguró que la medida no buscaba beneficiar a nadie. “El código no tiene efectos retroactivos, pero obviamente cada caso habrá que analizarse particularmente. No basta, ni es suficiente la decisión de una autoridad administrativa para impedir, como consecuencia de ese fallo, la aspiración de un ciudadano, sino que es necesario que haya terminado una decisión judicial en firme”, destacó.