James Rodríguez se pierde otra fecha. Carlo Ancelotti confirmó que no jugará contra el Arsenal

Soccer Football - Premier League - Everton v Leeds United - Goodison Park, Liverpool, Britain - November 28, 2020 Everton's James Rodriguez Pool via REUTERS/Peter Powell EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details.

En rueda de empresa, el DT del Everton, Carlo Ancelotti, anunció los cambios y expectativas de cara al duelo del sábado contra el Arsenal de Londres. Dentro de sus observaciones, se refirió a James Rodríguez, quien se encuentra lesionado de la pantorrilla.

“Coleman regresará mañana y James todavía no podrá hacerlo. Creo que es muy pronto para arriesgarlo, apenas ha empezó a entrenarse a la par de sus compañeros. Podría estar listo para el duelo ante el United”, aseveró el técnico italiano, quien proyectó que se puede contar con el colombiano desde el próximo 23 de diciembre. Para ese miércoles, el cuadro de Merseyside tiene un compromiso con el siempre duro Manchester United para la Capital One Cup.

Sin embargo, Ancelotti no alarmó a la opinión pública acerca de la lesión del colombiano, ya que reiteró que se trata de una molestia menor . A pesar de la baja complejidad, el DT decidió no poner en riesgo al colombiano.

“Repito, no tiene ningún problema grave, pero la realidad es que se ha perdido tantos juegos porque estamos jugando cada tres días. Debemos recuperarle bien de sus problemas en el soleo y no arriesgarle”, expresó el técnico acerca de la molestia, que se ubica en la parte posterior baja de su gemelo, lugar de alto impacto en el deporte.

En el reporte para el partido contra el Leicester City, Ancelotti ya había adelantado que era incierto el regreso de James para este sábado. “Si no está listo el sábado lo estará para el próximo miércoles”, detalló Ancelotti.

La molestia del centrocampista inició en el último juego que disputó en la Premier League, ante el Burnley. En este partido, el también colombiano Yerry Mina se destacó por su trabajo defensivo.

En el mismo reporte de lesiones, anunció que el jugador Allan Marques Loureiro aún tiene problemas con el tendón de la corva y no se conoce cuándo volverá. Por otro lado, el irlandés Séamus Coleman estará disponible para enfrentar a los ‘Gunners’.

¿La defensa depende de James?

Ante una pregunta que cuestionaba si la mejora de los ‘Toffees’ se debía a la ausencia del colombiano, Ancelotti respondió de un buen humor: “No, no, no lo creo”, y recordó que James también se encuentra presente en los buenos resultados. “Es cierto que en los dos últimos partidos tuvimos la portería a cero, pero la portería a cero más difícil en el primer día de la temporada, contra Tottenham Hotspur, fue con James”.

Se le preguntó al DT de los azules acerca de la capacidad defensiva del colombiano, ya que había tenido una buena participación en ese extremo de la cancha. Ante esto, ‘Carletto’ negó que la defensa del equipo requiera a James. “Nuestra habilidad defensiva no depende si James juega o no. Depende de la concentración que todos tengamos y la capacidad de trabajar todos unidos, no de un solo jugador”.

