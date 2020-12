12.000 migrantes venezolanos han ingresado a Colombia durante los últimos dos meses

Migrantes venezolanos con máscaras faciales debido al brote de (COVID-19) caminan de regreso por las carreteras colombianas después de que los sectores económicos fueron reactivados, cerca a la ciudad de Bucaramanga, Colombia, 30 de octubre, 2020. REUTERS/Natalia Ortiz NO REVENTAS. NO ARCHIVO

La pandemia por covid-19 no ha frenado la migración, según un comunicado de prensa de Migración Colombia, este jueves 17 de diciembre, la entidad ha encontrado a más de 12.000 venezolanos en condición de irregular desde finales de octubre hasta los primeros días de diciembre. Esta cifra indicaría que aproximadamente 200 migrantes del país vecino estarían ingresando diariamente a Colombia por trochas, ya que la frontera colombo-venezolana está cerrada como medida contra la propagación del coronavirus.

Esta forma de ingreso representa un riesgo para los migrantes porque, al no ser pasos oficiales, corren peligro de ser estafados, violentados y en el peor de los casos, asesinados. “Desde Migración Colombia hacemos un llamado a la población extranjera para que no se exponga y mucho menos caiga en manos de avivatos, quienes bajo falsas promesas de ayuda, lo único que buscan es aprovecharse de su situación. La frontera entre Colombia y Venezuela se encuentra actualmente cerrada, para evitar una propagación del covid-19, la cual ponga en riesgo a nacionales y extranjeros. Cuando un migrante decide cruzar de manera irregular no solo arriesga su vida, sino también su patrimonio”, aseguró Juan Francisco Espinosa Palacios, director General de Migración Colombia.

La entidad explica que, a causa de la pandemia, la dinámica migratoria ha estado en constante cambio durante 2020. Desde el 14 de marzo hasta diciembre, 134.000 venezolanos se devolvieron a su país, justo cuando comenzó la emergencia sanitaria. Ahora esta población está regresando, y se presume que lo hacen en compañía de, al menos, una persona más.

El desespero de los migrantes por tratar de huir de la crisis humanitaria que se vive en Venezuela por la escasez de alimentos y la precariedad del sistema de salud y educativo, termina llevando a esta población a optar por opciones ilegales y peligrosas donde les prometen ingresarlos a Colombia. Uno de estos casos se registró el 10 de diciembre, cuando la Policía detuvo 18 buses que transportaban a 600 migrantes irregulares.

Según las autoridades, los venezolanos pagaron alrededor de 50.000 pesos para pasar por una trocha en Cúcuta (Norte de Santander). Al llegar a territorio colombiano pagaron 300.000 pesos por persona para contratar los buses que los trasladarían hasta Barrancabermeja (Santander) con la promesa, por parte de los prestadores del servicio, de que al final los llevarían al sur del país o directamente hasta Ecuador.

Además de que esta actividad es ilegal en sí misma, las autoridades determinaron que muchos de los buses no contaban con los permisos de movilidad requeridos para prestar el servicio de transporte intermunicipal.

“El paso por trocha cuesta aproximadamente 50 mil pesos y a eso se le suma que el pasaje desde la frontera al interior del país, en buses de turismo no autorizados, cuesta tres veces más que el valor normal. Ayudar no es abusar del migrante. (...) Migrar es un derecho, pero debe hacerse respetando las normas de cada país y aún más, sin poner en riesgo nuestra integridad, nuestra vida”, afirmó Espinosa.

El funcionario también aseguró que junto con la Policía están aumentando los controles viales y con la Superintendencia de Transporte, están trabajando en sanciones mucho más duras para las empresas de transporte. En lo corrido de este año, Migración Colombia ha iniciado más de 80 actuaciones administrativas a empresas de transporte, por trasladar migrantes venezolanos sin los requisitos de ley.

La entidad afirmó que el país debe prepararse porque en un posible escenario de reapertura de frontera, a Colombia ingresarían cerca de 300.000 migrantes venezolanos en un periodo de tres meses.

Esta predicción se suma a la alerta lanzada por el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) que señaló que Colombia necesitará 641 millones de dólares para atender a los migrantes, refugiados y retornados en 2021. Esta cifra saldría de cooperación internacional y empresas privadas, y serían recursos aparte de los destinados por el Gobierno Nacional para enfrentar la crisis migratoria.





