El Gobierno aseguró que este año se han extraditado 114 personas

Este 16 de diciembre, el Ministerio de Justicia informó que fueron extraditadas 114 personas entre el primero de enero y el 30 de noviembre de este año. Los extraditados son colombianos y extranjeros que fueron enviados a diferentes países.

La entidad pública dio a conocer que los delitos por los que más se han llevado a cabo extradiciones durante este 2020, son tráfico de drogas, el cual registró un total de 93 extraditados; lavado de activos, con cinco casos; tráfico de drogas y lavado de activos, que presentó tres; y homicidio, con dos.

“Durante el Gobierno del presidente Iván Duque Márquez, desde el 7 de agosto de 2018 hasta el 30 de noviembre de 2020, se extraditaron 379 personas, 280 de ellas a los Estados Unidos de Norteamérica, 40 a España, 13 a Argentina, 10 a Brasil y Ecuador, entre otros países. De estos extraditados 326 son colombianos”, aseguró el ministerio.

Según el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, los trámites de extradiciones no pararon durante la emergencia sanitaria desatada por la pandemia. Aunque fueron interrumpidos los términos de extradición durante el 27 de marzo y el 26 de junio de 2020, por las disposiciones adoptadas en el marco de las medidas para mitigar la expansión del covid- 19, el ministerio informó que “a partir de esa fecha se han expedido 152 resoluciones ejecutivas en materia de extradición”.

La información del ministerio arrojó que, actualmente 300 expedientes se encuentran activos en estado de extradición pasiva (el Estado colombiano es requerido, por encontrarse prófugo en su territorio el acusado o procesado por un delito cometido en otro Estado o con efectos en éste), los que a su vez están surtiendo las diferentes etapas administrativas.

Con respecto al periodo más drástico del aislamiento obligatorio - decretado para prevenir la expansión del coronavirus - comprendido entre el 1 de abril y el 30 de noviembre, la entidad pública aseguró que durante ese tiempo se extraditaron 73 ciudadanos colombianos y extranjeros a diferentes países.

En cuanto a las extradiciones activas (un Estado solicita a otro la entrega de una persona), se conoció que “se han enviado 14 solicitudes durante el 2020 a diferentes países y fueron extraditados, hacia Colombia, 10 ciudadanos que eran requeridos por autoridades judiciales nacionales”.

Una de las extradiciones más comentadas recientemente, los primos narcos de la removida directora contra las Finanzas Criminales de la Fiscalía

El pasado noviembre se conoció que los hermanos Rafael Enrique y Enrique Rafael Noguera Abello, primos de la exdirectora de la Oficina contra las Finanzas Criminales de la Fiscalía Ana Catalina Toro, partieron en un avión de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) para concluir un proceso de extradición en su contra.

Los hermanos llegaron a Los Ángeles, California, estado en el que se radicó la imputación de cargos. Su captura, en septiembre de 2019, se realizó por su presunta responsabilidad en delitos de narcotráfico, para el cual enviaron grandes cantidades de cocaína al extranjero con destino final Estados Unidos.

Según El Tiempo, la defensa de los indiciados solicitó una extradición simplificada para adelantar el proceso rápidamente y aseguraron que sus clientes no tienen procesos abiertos en Colombia. Ahora, tendrán que responder virtualmente desde el Centro de Detención Metropolitano de Los Ángeles.

La controversia alrededor del caso trascendió al revelarse el lazo familiar entre los extraditados y la funcionaria de la Fiscalía, quien afirmó que no se enteró sino mucho después por medio de lo que ella llamó “vías no institucionales”. Al hacerlo, intentó iniciar un proceso de extinción de dominio que no logró culminar.

