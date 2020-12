Dan casa por cárcel al hombre que intentó quemar viva a su expareja

Alias 'El Lobo'. / Policía de Barranquilla.

Casi dos meses después de que intentara quemar viva a su expareja, Yenerilsa Márquez , de 32 años de edad, un juez de Barranquilla le dictó casa por cárcel a Jorge Armando Bolaño Solano, alias El Lobo.

Así lo dio a conocer esta tarde Blu Radio, emisora colombiana que el pasado 15 de diciembre también había ofrecido detalles de la captura del sindicado en un expendio ilegal de drogas del barrio Siete de Abril, al sur de Barranquilla, durante un operativo en el que tomaron parte miembros del Batallón Vergara y Velasco del Ejército Nacional, Policía y CTI.

Bolaño, quien en una ocasión anterior había sido condenado por homicidio, fue trasladado a la URI de la Fiscalía de la capital del Atlántico, para enfrentar el proceso de judicialización por violencia intrafamiliar agravada en concurso homogéneo y sucesivo en circunstancias de mayor punibilidad.

Lo anterior luego de que, Yenerilsa Márquez se negara a reanudar su relación con el hombre y a devolverle una motocicleta, lo que a este le sirvió de excusa para ingresar a medianoche a la vivienda de la víctima, en el mismo barrio, en compañía de cuatro hombres armados.

Durante los hechos del pasado 19 de octubre, el señalado excombatiente de las Farc l e roció gasolina a Márquez e intentó prenderle fuego. Afortunadamente sin éxito pues no obtuvo chispa de los fósforos que llevaba . Según lo dicho por la víctima a Caracol Noticias, Bolaño también atacó el interior del domicilio con un hacha.

Tras el intento de feminicidio, Márquez denunció a su expareja ante la Fiscalía, lo que inmediatamente provocó el apoyo de la Oficina de la Mujer, Equidad y Género del Distrito, que activó los protocolos pertinentes para asegurar su bienestar e incluso la trasladó a un hogar de refugio, donde recibe atención personalizada, ayuda psicológica, jurídica, y psicosocial y asesorías de emprendimiento.

Días después, informó la Emisora Atlántico, Bolaño regresó al domicilio atacado para amedrentar a los familiares de la víctima, lo que a su vez reactivó las alarmas, intensificó su búsqueda y despertó la necesidad de tomar medidas para proteger a la familia.

Tras su captura esta semana, El Lobo aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, por lo que el juez le concedió una pena de detención domiciliaria siempre y cuando esta se cumpla en un lugar apartado de la víctima.

No obstante, ante la noticia de la condena de casa por cárcel para El Lobo, Mayerlis Márquez, hermana de Yenerilsa, le dijo a Caracol Radio: “ Nos sentimos revictimizados porque esta persona no ha dejado de amedrentarnos y desde hace semanas la Policía no pasa revista, por lo que hacemos un llamado para que se haga justicia”.

La condena, sin embargo, es un avance mínimo teniendo en cuenta que, según la campaña No es hora de callar, a octubre de este año se registraban un total de 208 feminicidios. De estos, el 93 por ciento continúan en la impunidad, a pesar de que en poco más de la mitad de los casos se logró capturar al responsable. De acuerdo con la misma iniciativa, en el 34 por ciento de los casos no ha habido una captura y en el 11 por ciento de los crímenes, el culpable terminó cometiendo suicidio.

Cabe anotar que, como en el caso de Yenerilsa Márquez, el reporte señala que cuatro de cada diez feminicidas fueron pareja de las víctimas y tres de cada diez, exparejas.

