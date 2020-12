El conmovedor texto del ‘padre’ Alberto Linero, con el que despide para siempre a su papá

Alberto Linero - Archivo particular

“Se fue, ADiós”... Así tituló Alberto Linero, el popular exsacerdote y líder espiritual colombiano, el texto con el que despidió a su padre en el periódico El Heraldo de Barranquilla. En la noche de este sábado 6 de diciembre, en una clínica de Santa Marta, falleció Carlos Linero. Desde hace varias semanas los quebrantos de salud del hombre de 84 años se habían complicado tras una crisis sistémica producto de una diabetes.

El dolor del ‘padre’ Alberto Linero, previo a la noticia, se hizo público en el espacio que ocupa en la emisora Blu Radio, esta misma semana. En su espacio de opinión en El Heraldo, escribió unas sentidas palabras en las que retrata lo que significó para él.

“No era mi amigo, pero tenía toda la confianza y la cercanía para abrirle el corazón y dejar que los sonidos nasales de sus palabras me hicieran sentir seguro, retado o invitado a enfrenar desde mi soledad ontológica, la encrucijada de la vida”, comienza Alberto Linero.

Entre lo que resaltó de su progenitor, el ‘padre’ contó que entre las lecciones que le aprendió está “ser valiente, a saber negociar, a comprender que los relatos tienen una fuerza ciclónica que transforma la realidad, a amar en libertad y a entender que la vida es una jornada festiva, en la que hay que disfrutar sin dañar a nadie”.

También confesó que gracias a él se hizo hincha del Unión Magdalena, que le enseñó a jugar dominó y su pasión por la música.

Aunque no tiene hijos, Linero dijo que también aprendió de su padre todo sobre la paternidad, que “no es donar un poco de esperma para que la vida de un ser se constituya, sino el estar a su lado, escuchar, hablar, disciplinar, animar, inspirar, pelear, levantar del suelo, curar y siempre permanecer allí”.

“La terquedad y la firmeza se camuflan para parecerse”, fue la conclusión de Alberto Linero al hablar del temperamento heredado de su padre, gracias al que entre los dos se generaban discusiones que al final siempre los volvían a unir. “No se trataba de convencernos”, contó.

Cuando habla de su ausencia, dice que se siente como un abismo “que me quiere devorar”. En sus últimos momentos, pudo estar con él, así lo explica en el texto: “Me pude despedir de él: le di gracias por todo lo que había hecho de mí y por mí, le pedí que me siguiera respaldando como hasta ahora, que aunque no lo supiera, eso era lo que me hacía más fuerte, y le aseguré que cuidaría a su esposa, mi madre, ya que esa había sido una de sus tareas existenciales más definitivas”.

Al final, agregó que tiene amigos que todavía, después de varios años, lloran a sus papás, y entiende por qué. “Definitivamente la muerte es absoluta y devastadora. Ahora solo queda vivir en felicidad, porque al fin y al cabo, ese es el mejor homenaje que le podemos hacer a nuestros muertos: ser felices”, concluyó Linero

Las duras semanas de la familia Linero

“Hay cosas que hasta que no se viven, no se saben” , entonó Silvió Brito en su canción Ausencia Sentimental. Esta fue la frase que usó el padre retirado Alberto Linero, de uno de sus vallenatos favoritos, para tratar de describir de la mejor manera la situación que actualmente vive en carne propia a causa del estado de salud de su padre. Así lo confesó durante su espacio en la emisora Blu Radio.

El pasado jueves, el panelista de la emisora dio a conocer que su papá, Carlos Linero, se encontraba internado en cuidados intensivos , conectado a un ventilador mecánico, en una clínica privada de Santa Marta por una complicación en su estado de salud. De acuerdo con el mismo Linero, su padre, en ese momento se encontraba luchando por su vida.

En entrevista con el periódico El Tiempo, Linero había reiterado que su ingreso al centro médico no era producto de haber contraído covid-19. “ Mi papi está delicado producto de una diabetes que se complicó y le produjo unos daños multisistemáticos. ”, contó al medio el padre retirado.

En su intervención en Blu Radio, Linero también informó que justamente a causa de las restricciones que se han establecido por el coronavirus, en el momento ni él ni su familia han podido visitarlo en la clínica, hecho frente al cuál se lamentó, pues expresó que en ese momento lo que más quisieran es poder acompañarlo en esta situación.

“ Está solo, sin ninguno de los que lo amamos y que quisiéramos acompañarlo. Su batalla no es solo contra el dolor que siempre es personal e intransferible, sino contra el hecho de que no podamos estar dándole la fuerza que la presencia llena de amor genera. ”, expresó en la emisora Linero.

Linero contó que en medio de esta situación, él y su familia tuvieron que tomar una de las decisiones más difíciles que se han planteado hasta ahora.

“En estos días que tuvimos que tomar la decisión sobre intubarlo o no, nos dimos cuenta que nunca habíamos hablado de ese tema con él, que no sabíamos qué querría en esos momentos.”, explicó Linero.

Por eso, a modo de consejo, les dijo a los oyentes que es importante hablar con la familias sobre cualquier tipo de escenario, para saber cómo actuar en esas “situaciones duras y complejas”, y de acuerdo con él, es mucho más importante expresarles lo importantes que son en nuestra vidas, saber lo mucho los aman.

“ No debemos ahorrar expresiones, actitudes y acciones de afecto que les hagan entender todo lo que sentimos por ellos. Llegará el momento en el que queramos hacerlo sentir, pero no se podrá. ”, indicó Linero.

En su entrevista con El Tiempo, el ‘padre’ había indicado que este viernes llegó a la ciudad de Santa Marta para estar pendiente del estado de salud de su papá, ya que el no poder estar presente era lo que más le preocupaba, y aunque no podrá verlo debido a las restricciones sanitarias, Linero manifestó que estar con sus hermanos y familiares lo reconforta.

Y de acuerdo con él y su familia, aunque las posibilidades de vida de su padre eran muy pocas, habían decidido continuar con la batalla hasta el último momento .

“Estamos viviendo un momento muy duro, pero lo afrontamos en unión y con mucha fe.”, expresó Linero.

Como último consejo, les dijo a los oyentes que deben seguir cuidándose durante esta crisis sanitaria, pues “hasta que no se viven estas duras experiencias ocasionadas por la pandemia, parecen una cantaleta”, y por ello, le recordó a los colombianos la importancia de usar el tapabocas, evitar aglomeraciones, y lavarse la manos, pequeñas acciones que en palabras de él si no acatamos nos pueden costar nuestra vida o la de quienes más amamos.

“ Soy un hombre de fe y vivo desde mi relación con Dios, por eso estoy abierto a su voluntad y confío que es lo mejor para mí y para los que amo. ”, expresó Linero para finalizar su intervención en la emisora.





