MinJusticia asegura que la aspersión con glifosato volverá en uno o dos meses

(AFP)

Wilson Ruiz, ministro de Justicia del país, aseguró que, según los planes presupuestados del Gobierno nacional, se espera que, a partir de enero del 2021, las aspersiones con glifosato regresen al país. Ruiz informó que el Estado colombiano se ha venido preparando para causar el menor impacto ambiental y social negativo posible, aspecto que ha detenido el regreso de esta práctica en territorio nacional, pues es el principal argumento de las comunidades que se niegan a que la práctica se implemente de nuevo.

“Nosotros hemos sido respetuosos de la sentencia de la Corte Constitucional. Estamos haciendo todos los estudios necesarios para poder actuar, de forma democrática y en derecho. Calculo que, entre mes y medio, dos meses, estamos reanudando la aspersión aérea”, aseguró Ruiz.

El uso de este químico, que tiene como objetivo detener y, finalmente, desaparecer por completo los cultivos de plantaciones de coca, ha sido fuertemente criticado por lo tóxico que puede llegar a ser para la salud humana y el bienestar del medio ambiente. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, llegó a catalogar la sustancia como cancerígena.

El gobierno de Iván Duque no ha dado el brazo a torcer en este aspecto, pues, según se ha mencionado anteriormente durante su administración, esta sería la forma más efectiva para limitar el narcotráfico y la violencia perpetrada por delincuentes que que se dedican a amedrentar a los habitantes de las zonas veredales que funcionan como espacios productores de hoja de coca.

La discusión sobre el tema ha regresado a la opinión pública, durante las últimas semanas, justamente, por la votación que se espera se dé en la Comisión Quinta del Senado, en donde, tras una debate entre académicos, investigadores, ex combatientes y voceros de la sociedad civil, se decidirá respecto al regreso de este método de extinción de plantas de coca para beneficiar la política antidrogas del gobierno de Duque.

Entre el 28 de noviembre y el 3 de diciembre se desarrollaron 17 reuniones en las que las partes involucradas expusieron sus argumentos a favor y en contra del químico, sin embargo, el último debate que funcionará como una audiencia pública, y que se esperaba que se realizara el próximo 19 de diciembre, se ve en duda por la exigencia de 17 organizaciones sociales, ambientales e indígenas, encabezados por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, quienes enviaron una carta para exigir la suspensión de esta nueva completa.