Falcao García le ofreció unas sentidas palabras a Alejandro Sabella, luego de que se conociera su fallecimiento

Radamel Falcao durante un partido con el Galatasaray. EFE/EPA/ERDEM SAHIN/Archivo

El fútbol argentino recibió otro doloroso golpe en 2020, esta vez por cuenta de la partida de Alejandro Sabella, quien escribió una carrera exitosa como jugador y como entrenador, comandó al equipo de Estudiantes de la Plata que conquistó el título de la Copa Libertadores de 2009 y llevó a la ‘albiceleste’ a la final de la Copa del Mundo de Brasil 2014. El timonel falleció ayer, martes, a los 66 años, por un problema cardiovascular, y los mensajes de homenaje no se hicieron esperar; Sergio Agüero, Lionel Messi y Javier Mascherano fueron algunos de los que despidieron a uno de sus mentores y se sumó el futbolista colombiano Falcao García .

“Lamentable noticia la del fallecimiento de Alejandro Sabella. Trabajamos juntos en River Plate. Mi sentido pésame para su familia, amigos y a todos los que tuvimos la oportunidad de conocerlo” , escribió el ariete del Galatasaray a través de sus redes sociales.

El samario coincidió con Sabella, entre 2006 y 2007, cuando daba los primeros pasos en el conjunto ‘millonario’ y, gran parte de ese lapso, estuvo recuperándose de la lesión de rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha. En ese entonces, ‘Pachorra’ era el asistente técnico del histórico Daniel Passarella.

El ‘Tigre’ también hizo parte de los sentidos mensajes para el astro del fútbol, Diego Armando Maradona, el día de su muerte, el pasado 25 de noviembre. “Eterno. Desde muy niño, siempre fuiste mi ídolo. Recuerdo que pasaba horas viendo tus videos, con la ilusión de ser jugador profesional, como tú. Cuando tuve la oportunidad de compartir contigo, me di cuenta de tu gran corazón. Me sorprendía que me tratabas como si me conocieras de toda la vida. Marcaste mi vida con tu cercanía y cariño . Tu legado permanecerá por siempre”, reza un fragmento de la publicación que hizo en sus redes sociales.

Falcao García continúa con su proceso de recuperación del problema muscular que arrastra desde el inicio del mes de noviembre. El ariete colombiano estuvo al margen en los últimos cinco partidos del club turco, el primero de ellos por sanción, y todavía no hay certezas sobre el tiempo que le resta de rehabilitación.

“No puedo decir, con claridad, la fecha de regreso de Falcao. Espero que sea pronto, siempre lo necesitamos”, señaló Fatih Terim, unos días atrás, sobre la situación médica del jugador. El samario tuvo un buen arranque de temporada y lleva una cosecha de cinco tantos y dos asistencias en la liga local.

