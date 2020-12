Greeicy esperó un mes y medio para publicar este sensual video que incluye baile y una reflexión muy personal

Greeicy Rendón. Foto: redes sociales.

Sin duda Greeicy Rendón es una de las artistas colombianas que más causa sensación en las redes sociales por el talento y la sensualidad que desborda en los contenidos que publica regularmente.

En los últimos días uno de sus sensuales videos volvió a ser noticia, no solo por el despampanante baile que exaltó la belleza de la cantante, sino también por el mensaje de reflexión que acompañó la publicación en su cuenta de Instagram.

Rendón aparece en el video bailando al ritmo de la canción “Esta Noche” que lanzó junto a su novio, Mike Bahía y se le ve disfrutando plenamente de el magnífico paisaje playero que tiene de fondo.

La reflexión que compartió con sus seguidores empezó con el relato detrás de la elaboración del contenido en mención. Contó que en ese momento no se sentía bien de ánimo y que, como no quería fingir sus emociones, decidió no publicar el clip en ese momento.

Relató además, que accedió a bailar ante la cámara por sugerencia de una amiga que la acompañaba en la hermosa playa.

“Los que me conocen saben que cuando no me siento bien, no me gusta fingir. Prefiero retirarme hasta encontrar la respuesta y regresar por aquí para compartirla. (…) No me sentía muy bien y mi energía estaba extremadamente bajita, pero Carolina Giraldo me obligó prácticamente a grabar este video. Me dijo: ‘Te ves hermosa, el lugar está precioso…la luz, baila que a la gente le gusta verte bailar”, contó Rendón, diciendo además, que el video se grabó hace aproximadamente un mes y medio.

La cantante vallecaucana continuó su reflexión y aseguró que gracias a ese contenido se dio cuenta que la mente puede jugar a favor o en contra de ella misma, según se lo proponga:

“Se que estaba fingiendo en ese momento; pero hoy lo comparto porque gracias a ver este video reconfirmo lo PODEROSA que es la mente y como aunque a veces es nuestra MEJOR ALIADA también puede convertirse en nuestra peor enemiga”, señaló la artista en la publicación.

Rendón no dejó de recibir halagos de sus seguidores en Instagram que hoy sobrepasan los 16 millones. Este es el sensual video que dejó sin alientos a más de uno:

Greeicy no siempre está baja de ánimo, recientemente se le vió emocionada por su participación en la banda sonora de la nueva película de Disney

El pasado mes de noviembre se conoció que la colombiana fue seleccionada para ser la voz de la canción principal de Soul, la nueva película de Disney y Pixar.

La artista interpretará la nueva versión del reconocido tema “Así es la vida” (That´s Life), el cual será la referencia de este nuevo film que se estrenará por Disney+, en su versión para Latinoamérica.

“Mi pasión por la música me inspiró a aceptar la increíble propuesta de realizar mi propia versión del clásico. Estoy muy emocionada de reflejar con mi propia voz el gran mensaje que busca transmitir la película: continuar siempre con nuestros sueños y pasiones a pesar de los obstáculos, entender que la vida es una montaña rusa y que estar abajo es simplemente un impulso para saltar con más fuerza y, sobre todo, hacer a diario esas cosas que tanto nos llenan. Todo el proceso fue maravilloso y el resultado es tan hermoso como lo imaginé”, expresó la artista en un comunicado difundido por Disney.

