Que no lo multen: así será el plan de seguridad vial para diciembre en Bogotá

Policía de tránsito realiza prueba de alcoholemia. Foto: Twitter Policía de Tránsito de Bogotá (@TransitoBta)

Este viernes se lanzó el plan de seguridad vial para Bogotá, buscando prevenir accidentes en las vías de la ciudad. La Coronel Zulma Leguizamón dijo que se desarrollarán diferentes actividades en los puntos de más congestión, como comercios.

La jefe seccional de Tránsito le dijo a La FM que se realizarán controles por velocidad, nivel de embriaguez y se implementarán campañas de sensibilización “con el objetivo de prevenir cualquier siniestro vial que pudiera suceder”.

Leguizamón también se refirió a la revisión técnicomecánica, dijo que usualmente se está efectuando ese control y que no solo se revisa que la persona tenga el documento vigente, sino que el vehículo esté en condiciones de movilizarse por la ciudad y sus alrededores. Por no tener este documento en regla en regla, 23.000 ciudadanos se han ganado una multa. También invitó a los bogotanos a no parquear en lugares públicos porque se han impuesto 46.000 comparendos por esta razón.

El secretario Distrital de Movilidad, Nicolás Estupiñán, confirmó que se establecerán 3.000 controles de velocidad en toda la ciudad para evaluar el estado del conductor.

Además reveló que diciembre es el peor mes en materia de accidentes por no cumplir las normas de tránsito. El funcionario dijo que en los últimos años se han registrado 40 muertes, en promedio, en este mes del año “por las velitas, por las novenas, por el 24, por el 31 de diciembre, por eso este plan busca proteger a los bogotanos”.

Puntualizó que habrá 180 funcionarios de la chaqueta azul en la ciudad. A ellos se sumarán 80 patrulleros de la Policía que estarán dedicados en cada turno al ‘Plan Navidad’, como le llamaron y reiteró en los controles por alcoholemia y velocidad.

Amnistía de multas

Hasta el 31 de diciembre de este año se aplicará la amnistía para los comparendos que se impartieron en la capital hasta el 31 de mayo de 2020. Esto se hará sin asistir a los cursos pedagógicos con un 50% de descuento en la multa y 100% en los intereses que haya generado por no pagarla a tiempo. Igualmente se podrá suscribir a acuerdos de pago con la entidad de Tránsito. Esto, bajo la Ley 2027 de 2020.

La ley estipula que quienes realicen el pago dentro del término previsto por la ley, contarán con un plazo de hasta un año contado a partir de la fecha del acuerdo para pagar las multas. Pero, quienes incumplan con una cuota, perderán el beneficio y la autoridad de tránsito reportará la novedad al Sistema Integrado de Información sobre multas y sanciones por infracciones de este tipo (SIMIT).

Sin embargo, la medida no cobija a las personas que hayan infringido la ley por manejar bajo los efectos del alcohol o de sustancia psicoactivas.

Si necesita revisar si tiene o no comparendos, ingrese a https://www.movilidadbogota.gov.co, diríjase a “Consulta de comparendos” e ingrese su número de identificación y la placa del vehículo. El sistema arrojará toda la información referente a su caso y el de su automovil. También puede llamar a la línea 195 para consultarlo .