“Yo no quería ser otra víctima, amo demasiado la vida”: mujer en riesgo de feminicidio

En el marco de la conmemoración del Día Distrital Contra el Feminicidio, cuando se cumplen cuatro años del lamentable feminicidio del que fue víctima la niña Yuliana Samboní, la Secretaría de la Mujer reiteró el llamado vehemente a las mujeres y a todos quienes conozcan casos de violencias contra ellas, a que pierdan el miedo y den el primer paso para buscar ayuda y así poderles acompañar desde la institucionalidad a dar el segundo paso.

“Esta fecha es una oportunidad para honrar la memoria y la vida de las víctimas de feminicidio. También es la ocasión de condenar este delito y rechazar esta máxima expresión de violencia ejercida contra las mujeres. Por eso la invitación es a dar el primer paso, porque el feminicidio es prevenible si Estado y la sociedad actuamos en conjunto” , afirmó Diana Rodríguez Franco, secretaria Distrital de la Mujer.

La secretaria Rodríguez recuerda que cualquier ciudadano puede dar el primer paso, y ese puede ser llamar a la línea de Emergencias 123 en caso de estar en peligro la vida o la integridad de una mujer, comunicarse con la Línea Púrpura 01 8000 112 137 para pedir orientación o asesoría, ir a la Comisaría de Familia, la Policía o a la Fiscalía General de la Nación a denunciar, acercarse a los centros de salud, o las Casas de Igualdad de Oportunidades en cada localidad.

Respecto a los servicios de la Secretaría de la Mujer para mujeres víctimas de violencias y que están en riesgo de feminicidio, la entidad recordó que existen las Casas Refugio, a las que se accede con una medida de protección otorgada por una Comisaría de Familia o un Juez de Control de Garantías.

El testimonio de una mujer en riesgo de feminicidio

Lady, fue acogida en una de las Casas Refugio de la Secretaría Distrital de la Mujer y a través de la Secretaría publicó una reflexión sobre la importancia de dar ese primer paso:

Yo no quería ser otra mujer víctima de feminicidio, amo demasiado la vida, tengo dos hijas y quiero ser su ejemplo, que vean que uno puede salir de esa situación, por eso me decidí y fui a denunciar. Me ofrecieron ir a una Casa Refugio, allí me acogieron, me dieron todo el apoyo y acompañamiento que yo necesitaba, después de estar ahí soy una mujer diferente, sin miedo, feliz y empoderada.

La mujer comentó que después de once meses de ser egresada está muy agradecida. “Es la mejor decisión que he tomado, porque me ayudaron bastante y ahora sé quién soy, de lo que soy capaz, además me ayudaron a pensar en mi proyecto de vida”.

Y agregó: “yo motivaría a otras mujeres a que tomen la decisión y denuncien, y al momento de ofrecerles ir a una Casa Refugio la acepten. No se imaginan cuantos feminicidios podemos evitar, es duro ver que nos estén apagando, pero podemos ir a pedir ayuda y nos la brindan, lo digo por experiencia propia, piensen en que será de sus familias si algún día faltan porque una persona que decía amarlas les hace año. Mírense y créanlo que su vida vale demasiado” .

En lo corrido de 2020, han sido valoradas por el Instituto Nacional de Medicina Legal, en riesgo de feminicidio 1.223 mujeres en Bogotá. Solo entre el 1 y el 15 de noviembre de 2020, la entidad ha valorado a 31 mujeres.