Falcao a EE.UU. Galatasaray ya le tendría reemplazo a Radamel

EFE/EPA/TOLGA BOZOGLU

Según lo informado por el diario deportivo turco Aksam Spor, el Galatasaray estaría negociando la salida de Radamel Falcao al Inter Miami, por su bajó nivel esta temporada debido a sus constantes lesiones, y, en su reemplazo, buscarían fichar al atacante croata Mario Mandzukic, quien actualmente se encuentra en el club Al-Duhail de Catar.

De acuerdo con el medio, el reemplazo sería un buen movimiento financiero, pues el jugador croata, que tiene la misma edad del colombiano, 34 años, costaría 50% menos que ‘El Tigre’, que tiene un salario de ronda los 7 millones de euros.

“El club estadounidense Inter Miami, dirigido por David Beckham, sigue teniendo interés en Falcao. Fuentes cercanas al club, afirman que es probable que esta transferencia se produzca en enero”, informó el medio Aksam Spor.

Una temporada no tan buena para ‘El Tigre Falcao’

La ausencia del delantero samario de la Selección Colombia en las canchas inició el pasado 5 de noviembre, cuando, en medio de un entrenamiento con el cuadro turco, sintió una molestia en el grupo muscular anterior superior derecho de su rodilla. Desde entonces inició su mala temporada.

El medio turco señaló que, a raíz de dicha lesión, Falcao no pudo estar en los encuentros de Colombia con Uruguay y Ecuador en la eliminatoria suramericana, destacando que, como aún no se recupera, no sería tenido en cuenta en lo que resta del año por su entrenador.

Agregó, que sus constantes dolencias tendrían cansados a los directivos del cuadro otomano, pues él solo pudo disputar 29 partidos y se han perdido 27 desde su llegada al club turno, algo que hizo tomar dicho cambio.

Recordemos que esta es la cuarta lesión que sufre el colombiano durante su permanencia en el Galatasaray. La primera fue en el tendón de Aquiles, por lo cual se perdió 12 partidos y estuvo por fuera del campo durante 69 días; luego, vendrían dos lesiones en los muslos, la primera en febrero y, la más reciente, en julio, cuando estuvo fuera un mes y tres días.

