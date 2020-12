Tres jugadores salen de Millonarios, no estarán en la temporada 2021

En la imagen, un registro de otra celebración de los jugadores de Millonarios. EFE/Carlos Ortega/Archivo

Millonarios está delineando su proyecto deportivo para el próximo año, mientras compite en la Liguilla de eliminados, donde inició su participación con pie derecho al golear 5-2 a Once Caldas, en la primera jornada. En las últimas horas, se conoció que Elíser Quiñones, Felipe Banguero y Ayron del Valle no seguirán en la institución, como dieron a conocer el VBar Caracol, Gol Caracol y periodistas que cubren al ‘albiazul’.

“Felipe Banguero recibió la carta de no renovación en Millonarios, por lo que su contrato no se prorrogará automáticamente. De no suceder nada nuevo, será jugador libre a partir de enero”, escribió el comunicador Julián Capera, a través de su cuenta de Twitter. El lateral izquierdo dejará la institución, luego de cuatro años.

Su caso es similar al de Quiñones, quien arribó a la capital del país para la temporada 2017. El futbolista de 32 años superó la línea de los 100 partidos vistiendo los colores del cuadro ‘embajador’ y la cosecha de diez goles, uno de los más gritados por la afición fue el que le marcó al Deportivo Cali, en la presente edición de la Copa Sudamericana, que llevó la serie de dieciseisavos de final a la definición de lanzamientos desde el punto penal.

A la lista de salidas se sumó Ayron del Valle, con un registro de más de 50 anotaciones con el club y ganador del botín de oro en dos oportunidades, premio al máximo anotador del rentado local. El ariete infló la red por última vez en la goleada de Millonarios sobre Alianza Petrolera, por 6-1, en la fecha 20 del todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor en curso; ese día firmó un triplete.

Los tres futbolistas fueron campeones con el ‘albiazul’ en dos oportunidades, conquistaron la Liga Águila, en 2017, y la Superliga, en 2018. En los dos títulos estuvo presente Jhon Duque, jugador que también confirmó su salida del equipo, un par de semanas atrás, para jugar en el Atlético San Luis, del balompié de México.

“Gracias, Millonarios. Fueron ustedes los que creyeron en mí y me dieron la oportunidad de jugar en el club de mis sueños. Todo fue tan perfecto, y tan lindo, que en mi primer partido, en El Campín, anoté mi primer gol con el club y en la Copa Libertadores. Nunca pensé que llegaría a sentir tanto apoyo, con tantos corazones vibrando cantando mi apellido. Me siento orgulloso de haber quedado campeón dos veces, frente a rivales eternos; son fechas y recuerdos que jamás olvidaré” , dijo el mediocampista en el video que publicó para despedirse del equipo.

