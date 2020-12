La Gobernación de Cundinamarca y la Secretaría de Bogotá apoyan una navidad libre de pólvora

Tomada de la Secretaría de Salud

La Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca se unieron para prohibir el uso de pólvora en épocas navideñas. La medida, que se extenderá hasta la segunda semana de enero de 2021, tiene como fin, señala la Secretaría Distrital de Salud, es evitar lesiones por el uso de pólvora en esta Navidad. Se espera que la ciudadanía “comprenda que ningún juego pirotécnico es inofensivo. El uso de la pólvora está prohibido en Bogotá y su uso puede causar lesiones graves, intoxicaciones y explosiones”.

Para vigilar la medida, desde el primero de diciembre hasta la segunda semana de enero de 2021, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y 117 servicios de urgencias de clínicas y hospitales de la ciudad reportarán, de forma obligatoria, a través del Sistema de Vigilancia en Salud Pública, todo caso atendido de quemadura por pólvora. Asimismo, si alguna entidad no presenta ningún caso de lesión, también se debe reportar.

Además, la Secretaría de Salud anunció que se realizarán 700 operativos de inspección con el fin de mitigar la venta de alimentos, licores, juguetes y artefactos con pólvora en lo que resta del año.

De igual forma, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, hizo un reconocimiento a los 82 municipios, de los 116 del departamento, que decidieron apoyar la medida de prohibir el uso de la pólvora en las festividades de fin de año: “Queremos generar un diciembre lleno de alegría, de tranquilidad en medio de las circunstancias que atravesamos con la pandemia, y por eso la invitación a tener una navidad segura y tranquila”, aseguró.

Entre lo municipios que se sumaron a la medida están Anapoima, Bojacá, Cajicá, Chía, Cogua, Funza, La Calera, La mesa y Zipaquira, entre otros.

El gobernador también anunció la campaña “Ni Covid, ni pólvora”, reiterando los cuidados que deben tener los habitantes para evitar el aumento de la covid-19 en fiestas decembrinas. “Mantener a cundinamarqueses y turistas alejados de la pólvora no es un capricho ni una terquedad, necesitamos salvar vidas y evitar lesionados, más aún cuando nuestros hospitales, personal médico y UCIs deben estar disponibles para atender la pandemia”, indicó.

Por su parte, la Federación Nacional de Pirotécnicos, Fenalpi, se sumó al acuerdo de prohibición de la pólvora en el territorio cundinamarqués, pero no e¡al uso de pirotecnia por expertos: “Nosotros estamos de acuerdo en que haya menos pólvora y más pirotecnia responsable y segura, pero uno no puede prohibir una actividad legal y el gobernador es contundente al decir que toca prohibir la pólvora, pero la pirotecnia no se puede prohibir”, dijo a El Nuevo Siglo Andrés Carvajal, presidente del gremio.

Carvajal agregó para el medio que se debe hacer un trabajo de prevención para estar a favor de la vida pero no se deben “castigar” a las empresas legales que llevan haciendo espectáculos con todas las medidas de seguridad.

Quemados en diciembre del 2019

Según la cifras registradas el primero de enero de 2019 por parte del Instituto Nacional de Salud (INS), se presentaron 509 quemados por pólvora durante las festividades de la Navidad. En el informe detalla que 335 de las personas afectadas son adultos y 174 son menores de edad.

El informe también señala que el 67% de los lesionados manipularon la pólvora y solo el 22% eran espectadores.

Entre las ciudades que presentaron mas casos se encuentra Antioquia; Bogotá, Atlántico, Valle del Cauca, Tolima, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Córdoba y Cundinamarca.