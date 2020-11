Jessi Uribe rompe el silencio y confiesa si le fue infiel a su novia, Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara. Foto: instagram @jessiuribe3

El cantante colombiano de música popular, Jessi Uribe, fue blanco de críticas, chismes y rumores que lo acusaban de serle infiel a su pareja, la también cantante Paola Jara. Cansado de estos rumores, el artista aclaró a sus seguidores sobre la situación y dejó en claro su estado actual junto a Jara.

Además de la supuesta infidelidad de Jessi a su novia, el cantante aclaró varios chismes que se han creado sobre él. Para eso, mediante sus historias en Instagram habilitó la casilla de ‘hazme una pregunta’ y allí, sus fanáticos le dejaron cientos de preguntas.

En el ‘round’ de preguntas, un usuario no lo cuestionó, sino que mediante una afirmación tildó de infiel a Uribe. “Hay una página que dice que en enero te acostaste con otra mujer, y con pruebas”, escribió la persona, junto a dos emojis.

Pese al señalamiento del usuario, el cantante le respondió con humor y reveló, además, un detalle poco esperado de su novia Paola Jara. “Pao no es de mandar fotos”, dijo el artista que con esa afirmación buscaba cerrar los comentarios que lo acusaban. Además, agregó que en enero de este año él se encontraba junto a Jara, así que no habría sido posible la presunta infidelidad.

Sin embargo, en otra historia se ve que la supuesta mujer con la que Jessi engañó a Paola le decía que tenía pruebas que lo acusaban de la infidelidad. “Jessi Uribe estuvo conmigo en enero y tengo pruebas”, dijo la usuaria de Instagram. Sin embargo, el artista la desmintió y le pidió las supuestas pruebas: “Amiga, exigimos pruebas!”, expresó el famoso artista de música popular.

“Pa’ mañana es tarde/Ay, no te creo”, se lee en esta casilla de opinión. Se espera que en los próximos días se revele o se desmientan las afirmaciones; sin embargo, Jessi sigue tranquilo opinando sobre el tema.

Controversial fiesta de cumpleaños del artista

Este fin de semana, Jessi Uribe compartió en su cuenta de Instagram cómo disfrutaba de una fiesta preparada en el patio de su casa. En el video se registra la manipulación de fuegos artificiales, por parte del cantante y los invitados a la fiesta, quienes no cumplían con las reglas de bioseguridad.

Varias personas también intentan de prender un cohete de pólvora: “Dele don bigotes”, le dice Jessi Uribe a uno de sus invitados, mientras él también trata de lanzar uno. Al encenderlo, Jessi responde en tono de risa: “ojo que mi mamá está durmiendo, casi lo mete por la ventana”.

En las otras historias de Instragram se ve a la gente bailando y disfrutando de lo que sería una fiesta llena de risas, júbilo y fuegos pirotécnicos.

Algunos usuarios en redes sociales se pronunciaron contra el evento y criticaron al cantante, ya que en ningún momento usó el tapabocas o respetó las reglas de bioseguridad. También lo criticaron por manipular pólvora, ya que pudo causar un grave accidente.

Este martes, Jessi Uribe habló con sus fanáticos, pero no sobre su fiesta, sino sobre su nuevo tatuaje: “Ya que preguntan, este, por ahí hablaron que está feo, la verdad es que sí está feo, pero me lo voy arreglar. Cuando lo termine va a quedar “bacano”, póngale cuidado”. El cantante explicó que va taparse un tatuaje donde se muestra impreso el nombre de su ex pareja, Sandra Barrios.

¿Qué pasó con la ex de Jessi Uribe?

En un video que compartió una de las hijas de Sandra Barrios, se pudo evidenciar que el patio es el mismo donde la hija de Jorge Armando Espinosa, actual pareja de Sandra, subió unas historias diciendo que era su lugar favorito de la casa. Con esto empezaron los rumores de que Barrios estaría viviendo con su pareja.

“Hace 8 meses empezamos a escribir esta linda historia, la cual me ha llenado de momentos maravillosos. Podría darle la vuelta al mundo y te volvería a elegir”, dijo la nueva pareja de Barrios.

Y, ¿Paola Jara?

Paola Jara, la actual pareja del cantante, el fin de semana publicó en Instagram la promoción de su nuevo sencillo “No me preguntes”. Los usuarios de las redes sociales reaccionaron a la publicación elogiando el talento de la cantante.