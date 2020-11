El juguete íntimo que le dio Aida Victoria Merlano a su novio por su cumpleaños

Tomado de su cuenta de Instagram

Este domingo, la “influencer” de 22 años, Aida Victoria Merlano, por medio de una historia en Instagram le dio a conocer a sus seguidores el momento en el que le dio un curioso regalo a su novio el día de su cumpleaños. Según muestra el video, la joven le regaló un juguete sexual para “sus noches frías”.

“Es una licuadora, ¿cierto?”, le pregunta su novio momentos antes de ver con claridad el regalo mientras Merlano se ríe ansiosa. “Es un masturbador masculino”, le dice la joven a su novio quien reacciona con sorpresa y con alegría. “Rico, Rico”, respondió.

Aida Victoria es una joven barranquillera que se hizo famosa en redes sociales por publicar contenido alusivo al sexo. Sus seguidores han tenido distintas reacciones tanto positivas como negativas.

La influencer, además, en una respuesta emitida por medio de un ‘en vivo’ realizado por Instagram a la DJ Marcela Reyes, reveló qué piensa su mamá, la excongresista Aida Merlano, sobre este tipo de contenidos: ”Yo vengo de una familia super religiosa y mi mamá es super conservadora machista. Yo fui criada para ser la mujer de casa y la esposa. A ella no le gusta para nada, ahorita le ha tocado aceptarlo, pero si tuviera un botón para que su hija no haga eso lo presiona tres mil veces”, señaló.

También habló de su vida sexual: “a mí me gustan las mujeres y realmente disfruto un trío. Mi novio me ve feliz y a él le gusta, entonces siempre se siente como si nosotros nos estuviéramos comiendo a una vieja. Me parece chévere el tema de los tríos, pero uno tiene que tener reglas”.

Hasta el momento, Merlano tiene más de un millón doscientos mil seguidores en Instagram. Pero esta fama no se dio, principalmente, por los videos en los que explica y narra sus anécdotas relativas al sexo, sino por una polémica que protagonizó con su mamá en 2019.

Aida Merlano había sido condenada a 15 años de prisión por compra de votos en las elecciones legislativas de 2018. La excongresista ya se encontraba recluida en la cárcel El Buen Pastor ubicada en Bogotá cuando fue llevada a la Carrera Séptima con calle 116 a un control odontológico. Al entrar al consultorio, ubicado en un tercer piso, la mujer se fugó de las autoridades al salirse por la ventana sostenida por una cuerda roja que la ayudó a bajar hasta la calle.

Al parecer el odontólogo sería cómplice, según señaló el Inpec: “El profesional de la salud que se encontraba con la privada de la liberad, hasta el momento, es presunto cómplice de la fuga”, señaló el general William Ernesto Ruiz en octubre de 2019.

La excongresista, en esos momentos se encuentra en prisión en El Helicoide, una de las sedes de la policía política venezolana, Sebin, ubicada en Caracas.