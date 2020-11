Conductor que arrojó a ciclista de puente en Chía fue dejado en libertad

José Antonio Duarte.

José Antonio Duarte, de 56 años, falleció tras caer de un puente vehicular de La Caro en el municipio de Chía, kilómetro 6 + 290 de la vía Bogotá-Tunja, luego de que Iván Darío Buitrago, el conductor del camión, lo arrollara. Pese a la gravedad de los hechos, este 30 de noviembre la Fiscalía General de la Nación solicitó el retiro de la medida de aseguramiento al considerar que Buitrago no representa ningún peligro para la sociedad.

En diálogo con Canal Uno, el abogado de la familia de la víctima, José Duarte, Saúl León, aseguró que se había solicitado una audiencia de imputación de cargos y la imposición de medida de aseguramiento contra el conductor, pero la Fiscalía optó por dejarlo en libertad. También, indicó que llegarán a las últimas instancias legales para que el caso no quede en la impunidad. Por ello, volverán a solicitar la medida de aseguramiento a la Fiscalía, pues cuentan con los elementos probatorios necesarios.

El abogado Saúl León reiteró que la Fiscalía tiene todos los elementos probatorios como el video y la evidencia física legalmente recaudada por el organismo judicial. Por loa nterior, la familia, a través de Saúl León, declaró que no entiende por qué se tomó la decisión de dejar en libertad a Buitrago. Además, le piden a la Fiscalía que el caso sea estudiado por un juez de control de garantías del municipio de Chía.

Conductor de furgón atropelló y mató a ciclista en Chía

Asimismo, en diálogo con Noticias Caracol, León denunció que, en casi los dos meses de proceso judicial, solo se ha imputado a Buitrago por el delito de homicidio culposo. Sin embargo, señala, el abogado, este proceso pudo haberse desarrollado el mismo día de los hechos. De igual forma, reiteró que, pese a que Buitrago emprendió la huída al percatarse de la caída de Antonio Duarte por el puente, la Fiscalía no condenó al conductor como un peligro para la sociedad. El conductor fue detenido en Sopó luego de los hechos, pero quedó en libertad y no bajo medida de aseguramiento. Esta decisión se tomó debido a que no fue capturado en flagrancia.

En su momento, la Gobernación señaló que, gracias a labores investigativas, con el poyo de las cámaras de seguridad de la Concesión Accenorte, se logró ubicar a Buitrago para luego ser entregado a la Fiscalía. También fue posible identificar que el conductor no era el propietario del vehículo que, después del accidente, fue inmovilizado y llevado a los patios.

El abogado señaló, además, que el accionar de la Fiscalía permite que esos crímenes se sigan cometiendo, pues no se aplican las medidas judiciales correspendientes, e hizo mención de un caso más reciente en el que un conductor atropelló a tres ciclistas en La Ceja, Antioquia y huyó.

Para Andrés Garzón, analista consultado por El Tiempo, la Fiscalía debió imputar el delito de homicidio doloso eventual y llevar el proceso ante un juez de control de garantías para solicitar la medida de aseguramiento, ya que, según las imágenes, el conductor no hizo ninguna maniobra para impedir el accidente e, incluso, decidió huir sin auxiliar al ciclista.

Según el código penal, la pena por homicidio culposo varía entre 32 y 108 meses de prisión, es decir, entre casi tres y nueve años. Pero, según el abogado Francisco Bernate, este delito, en medio de un accidente de tránsito, “podría dejar en libertad al conductor bajo el escenario que éste acepte los cargos”, explicó a El Tiempo.