Sepa cómo gastarse bien la prima adelantada de Navidad que les llegará a 1.2 millones de colombianos

El pasado 7 de noviembre, el presidente de la República, Iván Duque, anunció nuevas medidas económicas para hacer frente a la pandemia en Colombia. Entre estas estuvo la implementación del adelanto de la prima del segundo semestre del año, que beneficiará a 1.2 millones de trabajadores del sector público. Este dinero permitirá inyectarle a la economía más de 1.4 billones de pesos.

“Debemos construir este camino para que entre el 15 y el 30 de noviembre nos pongamos los colombianos en la idea de madrugarle a la Navidad. De madrugarle a la Navidad con el comercio, de madrugarle a la Navidad con el consumo, de madrugarle a la Navidad comprando lo nuestro, colombiano comprando colombiano”, aseguró el presidente Ivan Duque en la instalación del Congreso anual de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio.

La revista Dinero dio a conocer algunos tips de gasto de Datacrédito, para no malgastar la prima, sobre durante jornadas de descuentos decembrinos:

Gastar en prioridades

El primer consejo es hacer un plan para gastar el beneficio económico en las cosas que son prioritarias, por ejemplo pagar una deuda. Para cubrir saldos pendientes, Datacrédito recomienda “priorizar las deudas con más altas cuotas o intereses y no apresurarse a pagar todas las deudas de inmediato”.

La importancia del presupuesto

La época decembrina siempre viene con más gastos, por eso sin importar cuáles sean es de vital importancia hacer un presupuesto, así se le podrá dar un buen uso a la prima y a su vez no generar más gastos de los que contemplados.

Tenga cuidado con el consumo innecesario

En una época como la navideña, se presentan incentivos y motivaciones como el día sin IVA y el Black Friday, que hacen de comprar una tentación irresistible. De ahí la importancia de tener un especial cuidado en no gastar de más. Dinero relató que lo importante en este caso es “planear bien los gastos para evitar que una gran compra, en lugar de generar algún tipo de ahorro, sea realmente un gasto innecesario”. La fórmula es “si no lo necesita, no es una ganga”.

Cuánto alcanzan sus deudas

Si tiene tarjetas de crédito o préstamos, la recomendación de Datacrétido es que “antes de adquirirlos y hacer compras es importante poner un límite de cuál es el máximo cupo disponible para gastos”.

En relación con esto, el Banco Caja Social enfatizó en el portal Vanguardia sobre en la importancia de no sobrepasar los límites de gasto presupuestados.

“Es importante que las personas sean prudentes al realizar sus compras y no gasten más allá de sus posibilidades. Lo aconsejable es definir con claridad cuánto se puede gastar en esta época y entender cómo va a pagarlo. Si no le alcanza con lo que tiene ahorrado o con los ingresos adicionales de diciembre y necesita financiarlo, se debe contemplar un plazo corto, de unos tres meses o máximo de seis meses... nadie debería endeudarse por más de ese tiempo para pagar las compras navideñas”.

Anticípese a lo que viene en el 2021

Según Datacrédito, “la reactivación de la economía será un proceso que todas las personas deben tener en cuenta”, por eso la recomendación es saber que la prima “puede funcionar como una base para tener un ahorro de cara a los primeros meses del año, especialmente enero”.

La prima de diciembre equivale a medio sueldo, para quienes devengan el mínimo, les llegarán aproximadamente 438 mil pesos. Aproximadamente 7.7 millones trabajadores de empresas privadas y 744 mil empleados del Gobierno son beneficiarios de la prima.

