MinEducación entregó nuevo colegio en Soacha y hay 3.000 alumnos inscritos, pero no hay profesores

Juan Carlos Saldarriaga, alcalde de Soacha, denunció que, a pesar de haber invertido miles de millones de pesos en la construcción de un colegio distrital para el municipio, el Ministerio de Educación ha ignorado sus solicitudes para que al entidad designe los profesores para la institución. El funcionario recalcó que se construyó una estructura de más de 10.000 metros cuadrados, en la que hay 43 salones de clase, un polideportivo, laboratorios de ciencia y tecnología, restaurante escolar, laboratorios y zonas verdes.

Para todo este espacio ya hay más de 3 mil alumnos inscritos y a esperas de iniciar clases, sin embargo, no solo la pandemia se les interpone, es que no hay un solo profesor designado para dictar clases. “¿Para qué hago colegios, si el Ministerio de Educación no pone los profesores?”, comentó Saldarriaga a través de sus redes sociales.

Pero lo grave es que, según el Alcalde del municipio, estos no serían los únicos profesores que faltan en Soacha. El mandatario denunció que desde el momento en el que se posicionó en su cargo, ha solicitado en varias ocasiones a la ministra de educación, María Victoria Angulo, que se designen maestros para varias instituciones de educación del lugar y para la nueva obra, sin embargo, no ha recibido apoyo desde ese ente.

“Vengo pidiéndole al Gobierno nacional, expresamente a la ministra de Educación, desde que me posesiono como alcalde, que voltee a mirar al municipio de Soacha, a los más de 90,000 niños que tenemos. Hoy todavía tenemos casi 350 plazas que no han sido cubiertas por docentes”, dijo el Alcalde.

El total de la inversión para este colegio fue de $9.815 millones, los cuales fueron aportados por la Nación y la Alcaldía de Soacha.

Con la entrega de este proyecto en el departamento de Cundinamarca, el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa y el Ministerio de Educación completaron 174 colegios terminados en todo el país, con los que se contempla brindarle educación a unos 159.760 niños, niñas y jóvenes de 12 departamentos. Sin embargo, se requieren 20 estructuras similares a las del colegio nuevo en Soacha para dar cabida a más de 40.000 niños sin cupo escolar.

Hace unos días, Constanza Liliana Alarcón, viceministra de Educación, firmó un pacto de educación para reinventar los modelos educativos del país. Según la funcionaria, mediante la implementación del código de Infancia y Adolescencia en el país, se obligará a alcaldes y gobernadores a tener una política pública prioritaria con metas, presupuestos, y resultados en temas de infancia y adolescencia para asegurar educación de calidad a los estudiantes del país.

Este pacto se enfocará en todos los temas de infancia pues, para el Ministerio, el enfoque de educación debe estar principalmente en los niños que están ingresando por primera vez a las aulas. La viceministra señaló que bajo estas prioridades se construirá el modelo educativo basados en el programa de Gobierno, Más Oportunidades para la Gente, el cual apalancará el modelo educativo para transformar la región en un lugar generador de oportunidades en términos de equidad y acceso a la educación para todos.

