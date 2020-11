“No conozco a Petro, pero cualquier aliado de Maduro es como Maduro”: Leopoldo López

Líder opositor venezolano Leopoldo López EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo.

En diálogo con el periodista de la FM Radio, Luis Carlos Vélez, Leopoldo López respondió a los resultados de las más recientes encuestas de intención de voto en Colombia, que dan ventaja a Gustavo Petro con 25% de favorabilidad, señalando: “ Yo no lo conozco. Sin embargo, te puedo decir que el tema de la preferencia de los colombianos es un asunto del pueblo colombiano y eso yo lo respeto. Ahora, sí te quiero decir lo siguiente. Cualquier persona que se vincule a Nicolás Maduro, defiende a Nicolás Maduro, que sea un aliado de Nicolás Maduro, es como Nicolás Maduro. Eso sí lo quiero decir de forma clara porque Nicolás Maduro es un criminal.”

Asimismo, el líder opositor destacó en la entrevista que Maduro es un peligro para la región, pues sus vínculos con grupos armados irregulares ponen en entredicho su idoneidad como mandatario de una nación.

“La realidad es que Venezuela ha sido el aliviadero de varios grupos guerrilleros y varios grupos violentos en Colombia. Eso es una realidad desde hace muchos años, ya no solamente estamos hablando del estado Apure o el estado Táchira, los estados fronterizos, sino estamos hablando de una presencia importante en el sur de Venezuela, en el estado de Bolívar. En donde dichos grupos, han asumido todas la operaciones y custodia de la extracción del oro en el territorio venezolano. También, es innegable que allí existe la presencia de personalidades de alta jerarquía de estos grupos armados. Lo cual ratifica la naturaleza criminal de Nicolás Maduro”, afirmó López en la emisora.

López destacó que el régimen de Maduro no solo les ha dado amparo a los grupos guerrilleros, sino que también ha germinado la presencia de otras estructuras criminales de otras partes del mundo. “Hay información de presencia de grupos criminales que vienen del medio oriente, que hacen vida en Venezuela, hay plena información, pública, de vínculos que tiene la estructura de la dictadura de Nicolás Maduro con los carteles de la droga en México y todo lo que tiene que ver con el tráfico de drogas a Europa”, manifestó durante la entrevista.

En cuanto a la crisis económica que vive Venezuela, López la tildó de “colapsada” reseñó la devaluación del Bolívar, moneda del país, afirmó que en su nación no hay gasolina, después de que les sobraba, y ahora se importa desde Irán. Además, explicó que con la caída del precio del crudo su país se vino al piso.

“Venezuela, como todos sabemos, es el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo, y no hay gasolina, teniendo la capacidad de procesar hasta 2 millones de barriles diarios, pero hoy en día hay unas colas larguísimas y todo se debe a que la estructura corrupta de Maduro que destruyó PDVSA, empresa que producía 3.7 millones barriles al día y ahora solo llega a los 320 mil al día . Tanto Chávez, como Maduro le declararon la guerra al sector productivo venezolano, ya que con la expropiación y limitación el sector empresarial ha quebrado la economía venezolana. Para tener una noción de la magnitud, más del 30% de la población cocina con leña porque no hay gas, no hay electricidad y la pobreza fue lo que hizo que más de 6 millones de compatriotas decidieron migrar ”, afirmó el líder opositor.

