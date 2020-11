“Alcahueta de los corruptos”, la dura respuesta del alcalde de Cartagena William Dau tras las acusaciones del procurador Carrillo

EFE/Ricardo Maldonado Rozo/Archivo

William Dau, alcalde de Cartagena, arremetió contra el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, por una supuesta persecución en su contra, y lo acusó de aliarse con la clase política “politiquera”. Además, afirmó que el funcionario tiene un plan para destituirlo antes de que llegue al ente de control a Margarita Cabello, procuradora electa.

Los comentarios se deben a que el procurador Fernando Carrillo criticó varios aspectos de la administración del alcalde Dau en su última visita a Cartagena. Entre lo que cuestionó el jefe del Ministerio Público fue la negligencia del mandatario por contar con más de 88.000 millones de pesos congelados, pertenecientes al presupuesto habilitado.

“Estamos muy preocupados por la ejecución presupuestal de la ciudad. Ejecutar los presupuestos es gobernar. Los recursos públicos son para gastarlos en beneficio de la sociedad y frente a una inacción pues hay que prender las alertas. Por omisión y negligencia también se incurre en corrupción, porque se dejan de hacer las cosas”, puntualizó Carrillo y agregó que se le hará seguimiento de carácter presupuestal al Distrito, en acompañamiento de la Contraloría General de la República.

El alcalde entendió la situación como un esfuerzo para sacarlo de su puesto en “tiempo récord” por “haber dicho que en la Universidad de Cartagena hay un nido de ratas. Vaya usted a decirme si está o no sesgada la actuación de la Procuraduría, vaya usted a decirme si está decidido que me van a sacar”, expresó el pasado viernes.

“Yo sé que el procurador va a terminar, de alguna manera, destituyéndome en los 50 días que le quedan” , indicó el alcalde, quien también dijo que en pasadas alocuciones, el procurador habría hablado de 50 días para sancionarlo. Hecho que, según el mandatario, fue una amenaza.

Además, Dau cuestionó a Carrillo de haber sostenido una reunión con miembros del clan político de los García, poderosa familia en Cartagena, en la cual algunos de sus miembros responden en procesos en su contra por supuesto peculado por apropiación y paramilitarismo.

Según el mandatario, no acusa al procurador de esto, pero exige una respuesta. “¿Es o no cierto que el senador por el departamento de Bolívar, Andrés García Zuccardi, posiblemente en compañía de su madre, la señora Piedad Zuccardi de García, convicta, estuvieron en el despacho hablando con el señor procurador sobre el tema de destituir o suspender al alcalde de Cartagena? Responda. Son cosas que me dicen y yo quiero saber si son ciertas”.

En sus acaloradas declaraciones, el burgomaestre llamó a Carrillo “alcahueta de los corruptos”, respondiendo a la acusación que hace el funcionario, en la cual argumenta que la omisión de sus responsabilidades también es considerada corrupción. “Yo le digo al señor procurador que le devuelvo la misma moneda. Cuando la Procuraduría no investiga y sanciona oportunamente dentro de los términos legales que tiene para resolver los casos, también es corrupción, también es alcahueta de los corruptos, también es ser cómplice en el robo de los dineros públicos” , aseveró Dau.

Lo acusa de pretender la presidencia

Una de las razones por las que el procurador Carrillo adelantará investigaciones contra la administración del Distrito, es la demolición del edificio Aquarela; la cual, según el funcionario, no se está gestionando de manera pertinente y eficaz.

Según Dau, se consultó a la Agencia Nacional de Defensa Judicial para asesoría, y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastre para financiar y estudiar el plan de acción para la demolición.

“Tan desesperado está el doctor Carrillo, que con sus declaraciones alcanzó a terminar de pelar el cobre, está desesperado el hombre en su afán de buscar méritos, por buscar pantalla para su candidatura a la presidencia de la república una vez deje la Procuraduría” , sentenció el alcalde de Cartagena, uniéndose a las voces que revelan una posible pretensión presidencial para 2022 del saliente funcionario.

