Saquean camión accidentado en Antioquia y abandonan al conductor gravemente herido

Cortesía: Guardianes Antioquia

En la vía que conduce a Medellín con la Costa Atlántica, un camión que transportaba cientos de bolsas de detergente sufrió un aparatoso accidente al caer a un abismo en la curva del sector San Fermín, jurisdicción del municipio de Valdivia, al norte de Antioquia.

Varios habitantes llegaron al lugar del accidente pero en vez de socorrer y revisar la salud del conductor, lo que ocurrió fue que saquearon la mercancía que quedó atrapada en el camión.

Lea: ‘Pestañas’, la estafadora que engañó a 26 personas en Antioquia y robó cerca de 800 millones de pesos

El conductor, de aproximadamente 40 años de edad, tuvo que ser trasladado a la ciudad de Medellín debido a la gravedad de sus heridas, que comprenden trauma encéfalo craneal moderado y múltiples fracturas, según información entregada por funcionarios del hospital de Valdivia .

“El camión lo estaban saqueando y rodó más”, manifestó Jader Gómez, comandante de bomberos a Blu Radio.

“El camión lo saquearon completamente, la única persona que salió lesionada fue remitida al hospital por el Invias y como ya no había más lesionados uno no puede intervenir, eso por acá se lo roban y uno no se puede meter en eso”, agregó Gómez.

Por este incidente, en el sector hubo cierre de un carril, sin embargo, la vía ya está habilitada, según informaron los bomberos.

Camión de Colanta también saqueado en Valdivia

El pasado 24 de julio, en este mismo sector de Antioquia, la empresa lechera Colanta informó que un camión que transportaba sus productos se volcó y fue saqueado.

En el accidente, algunas personas aprovecharon para llevarse el producto que había en el interior del vehículo. En total, informó la empresa, fueron hurtados más de 60 millones de pesos en leche larga vida.

“Sucedió en la mañana de hoy en Valdivia: un carro transportador de nuestros productos sufrió un percance en la vía, situación que aprovecharon algunas personas para hurtar más de 60 millones de pesos en leche larga vida. Ayúdanos a compartir para identificar a estas personas” , describió la empresa en Twitter.

Lea: La versión de Diego Armando Maradona sobre si conoció o no al narco colombiano Pablo Escobar

Sobre el estado de salud del conductor, Colanta informó que este se encontraba bien y no sufrió lesiones en el accidente.

“Todos los volcamientos de camiones y sus saqueos están dejando en evidencia el deplorable estado de las vías nacionales y nadie dice nada. Los peajes están solo para robar a los colombianos. Qué triste lo del camión de Colanta y así hay miles de casos”, escribió un usuario en Twitter.