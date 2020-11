Ola de contagios en Atlético Nacional

BOGOTA -COLOMBIA, 31-10-2020: Millonarios FC y Atlético Nacional en partido por la fecha 17 de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2020 jugado en el estadio Estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá. Photo: VizzorImage/ Felipe Caicedo / Staff

Atlético Nacional recibió un duro golpe durante su semana de preparación de cara al duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay Dimayor, del próximo sábado, ante el América de Cali; serie que va ganando por 2-1. El cuadro ‘verdolaga’ confirmó, este miércoles, a través de comunicado oficial, que nueve jugadores del plantel dieron positivo para coronavirus, luego de las pruebas de PCR que realizaron como parte del protocolo de bioseguridad de las competencias del balompié colombiano.

“Ellos se encuentran en buen estado general de salud, asintomáticos y en aislamiento preventivo. El club, siguiendo los lineamientos, ha establecido el cerco epidemiológico, extendiéndolo hasta las respectivas familias y otros trabajadores” , señaló el club.

El periodista deportivo Diego Rueda dio la lista de los jugadores que fueron puestos en cuarentena: José Fernando Cuadrado, Aldaír Quintana, Yerson Mosquera, Jímer Fory, Brayan Rovira, Jéfferson Duque, Fabián González Lasso, Déinner Quiñones y Yílmar Velásquez. El equipo deberá testearlos nuevamente el viernes, antes del juego con los ‘diablos rojos’.

La semana pasada, el cuadro antioqueño confirmó el contagio del futbolista Helibelton Palacios, en la previa del juego de octavos de final de la Copa BetPlay, ante Águilas Doradas, en el que se impuso en la serie de lanzamientos desde el punto penal.

A inicios del mes en curso, Vladimir Hernández, uno de los referentes futbolísticos de la plantilla, confirmó su contagio por medio de un video. “Quiero enviar este mensaje a todas esas personas que se preguntan por qué no me encuentro con el equipo. Lastimosamente he dado positivo para COVID-19. Me encuentro asintomático, en casa y llevando a cabo todas las recomendaciones del médico”, dijo el araucano.

Atlético Nacional no es el único club que ha sufrido las secuelas de la pandemia, durante esta semana. El presidente de La Equidad, Carlos Mario Zuluaga, dio a conocer en diálogo con Blog Deportivo, de Blu Radio, que el conjunto capitalino reportó dos casos más de contagio y que son cuatro en total.

Indicó que tuvieron que hacerle frente a la situación y, con bajas en la nómina, disputaron el primer partido de los cuartos de final de la liga, en la llave contra el equipo ‘azucarero’, el fin de semana anterior. “Ustedes lo vieron, contra el Cali no teníamos delantero y defensa centro, es un impacto grande, pero pienso que tenemos un grupo en el que todos deben estar preparados en el momento que se requiere”, señaló el dirigente.

