“No, a la verdad no le tenemos ningún temor”: Duque le responde al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso

El presidente de Colombia, Iván Duque, respondió, este martes 24 de noviembre, a las declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la Comisión de la Verdad en las que mencionó que tanto el primer mandatario como el expresidente Uribe le temen a la verdad.

“No, a la verdad no le tenemos ningún temor, la verdad se necesita, pero que no traten ahora de jugar esos jueguitos de por debajo de la mesa para tratar de vincularse a la JEP para que gocen de ningún tipo de sanción carcelaria y por otro lado gocen del beneficio de la no extradición” , aseveró el mandatario a medios.

Estas declaraciones las ofreció el presidente Duque desde el municipio de Popayán, la capital del departamento del Cauca, momentos antes de iniciar el taller de reactivación para este departamento.

En este espacio mencionó que “ayer un criminal de lesa humanidad, un bandido perteneciente a las Autodefensas Unidas de Colombia había señalado que aquí le tememos a la verdad”.

Por lo que afirmó que ninguno de los jefes paramilitares que han sido extraditados de Estados Unidos en los últimos meses tienen fundamento para hacer parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ya que tienen una deuda pendiente con la justicia ordinaria por crímenes de lesa humanidad que tendrán que pagar en el país.

A su vez, el primer mandatario indicó que estos exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia fueron condenados por narcotráfico en Estados Unidos, pero los crímenes “execrables” que cometieron en el país tendrán que venir a responder por ellos en las cárceles colombianas.

“Cumplir las penas que tienen pendientes con Justicia y Paz”, puntualizó el mandatario.

Así mismo, advirtió que, si la intención es llegar a la JEP a través de los abogados que llevan sus casos y mediante esta vía “eludir la justicia”, deben tener claro que mientras él sea el presidente del país “eso no va a ocurrir”, porque ante todo se defiende la justicia.

Mancuso ante la Comisión de la Verdad

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso participó de un evento de la Comisión de la Verdad en el que aseguró que el presidente Duque “se rasga las vestiduras hipócritamente exigiendo verdad, pero impide la reconstrucción de la guerra, por ello, su intromisión indebida e ilegal en la autonomía e independencia de la justicia, a la que instrumentaliza”.

En este evento aseguró que el primer mandatario al igual que el expresidente Uribe le temen a la verdad.

A su vez señaló que si la intención es la construcción de paz es fundamental que el país conozca la verdad de los hechos que han ocurrido en más de 30 años de conflicto interno.

“El Estado y sus gobiernos son responsables en el origen, consolidación, expansión y repetición del conflicto armado. Y por miedo, no quieren que todos los actores del conflicto lleguemos a la JEP para buscar que se reconstruya entre toda esa verdad y se cuente”, afirmó Mancuso ante la Comisión.

El excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, se desmovilizó con su grupo paramilitar en el 2005 con el que operó en los departamentos de Córdoba y Norte de Santander.

En el 2008 fue extraditado a Estados Unidos a pagar una condena de 12 años por narcotráfico, este año el Gobierno de Colombia solicitó en extradición a Mancuso para que responda ante la justicia los delitos de lesa humanidad.

