Nueva víctima revela escabrosos detalles de agresión por parte de José María Ortega

Mujer denunció intento de feminicidio Bogotá / (Facebook: María Alejandra Rojaz).

Se siguen conociendo nuevas víctimas de José María Ortega, el feminicida que fue capturado recientemente por la Fiscalía por casi matar a su novia María Alejandra Rojas. Esta vez, Laura Melo, aseguró que fue pareja de Ortega y que durante su relación con el agresor recibió maltratos físicos y psicológicos, incluso, denunció que un día el hombre la arrojó de un auto mientras iba en movimiento.

Juez de control de garantías en Bogotá envió a la cárcel a José María Ortega / (Fiscalía General de la Nación).





La denuncia fue conocida por el noticiero CITY TV. Melo aseguró que, cuando José María Ortega la arrojó del carro ,la arrastró por cuatro cuadras, mientras ella tenía tres meses de embarazo. La víctima cuenta que esa situación fue uno de los momentos en los que ha sentido que su vida está en riesgo. Además, dijo que Ortega la empujaba por la fuerza para que entrara al cuarto y “empieza a agredir físicamente, empieza a quemarme el cabello con un bricket, mi empieza a dar puños en los brazos y en las piernas. Se me acuesta encima, me empieza a ahogar”, relata la joven al canal bogotano.

Los escabrosos detalles entregados por Melo son materia de investigación por parte de las autoridades. La exnovia del criminal ya capturado aseguró que, en una ocasión, el hombre también la retuvo durante un mes en su casa y “aguanté hambre, me hacía comer del piso, trapeaba el piso con mi cabello, golpeaba mi cabeza contra el baño, contra las paredes, contra las puertas”, denuncia la joven.

Laurita Melo dice que a raíz de la denuncia y graves heridas que María Alejandra presentó, se armó de valor y contó su historia. Dice que no lo hizo cuando ocurrió porque tenía miedo de que Ortega atentara contra su vida.

La pesadilla de la mujer que fue lanzada de un tercer piso por su expareja

María Alejandra Rojas fue víctima de un intento de feminicidio el pasado 23 de agosto, cuando su novio, con el que llevaba un año, la llamó y, bajo engaños, la hizo ir a su casa, diciéndole que estaba con otra mujer y en caso tal de que no llegara, le iba a pegar. Cuando Rojas llegó inició su tortura: el hombre la secuestró por ocho días, durante los cuales la encerraba en el baño, la hacía arrodillar, la golpeaba y abría la ducha para que no escucharan sus gritos. “Llegué a creer que no saldría viva de ese apartamento”, le dijo la joven de 24 años a El Tiempo.

Según la víctima, todo empeoró el 31 de agosto de este año, cuando, según denunció Alejandra, José María Ortega Niño, su agresor, la empujó desde el tercer piso hasta el sótano del edificio. Según el relato que dio al diario, ella iba a intentar lanzar sus documentos por la ventana, para pedir ayuda, pero, en ese momento, su pareja la empujó del brazo izquierdo; ella según su relato, trató de agarrarse de la ventana, quedando en frente de esta, y es, en ese momento, cuando él la empuja nuevamente y María Alejandra cae cuatro pisos.

Frente a esto, la joven le dijo a Blu Radio que están solicitando los videos cercanos para comprobar que él la empujó y no fue ella quien causó la caída.

Mientras ella era rescatada por los Bomberos, el hombre escapó y, según su relato, durante varios días, siguió su rutina como si nada hubiera pasado, paseando y en salidas con amigos. Finalmente fue detenido este lunes 16 de noviembre.

María Alejandra contó interpuso la denuncia después de que la Fiscalía General de la Nación la buscara por una publicación en sus redes sociales, donde mostró la gravedad de las heridas y contó lo sucedido. “Confirmé los datos que tenían y luego me notifican que fue capturado por el sector de Unilago, mientras estaba con su actual pareja”, le dijo María Alejandra al medio.

Denuncia intento de feminicidio Bogotá / (Facebook: María Alejandra Rojaz).

La mujer sufrió fractura de fémur, cadera y mandíbula, además de hematomas en gran parte del cuerpo; por todo esto, estuvo 13 días en cuidados intensivos. Hasta ahora la mujer no puede caminar, porque el medico está priorizando el cuidado de la cadera. Además, el galeno le dijo a María Alejandra que la mordedura podría tomar más de un año en arreglarse.

En entrevista con Blu Radio la mujer contó que está pasando por una situación económica y personal muy difícil y pidió ayuda, porque no puede trabajar a causa de lo que pasó y tiene un hijo. “Estamos con lo que nos da mi abuelita y algunos amigos que nos han traído mercados”, afirmó María Alejandra.

El agresor

En la imputación de cargos que se llevó a cabo este jueves, se dio a conocer que José María Ortega Niño tiene, aparte, 12 procesos investigativos, 4 por lesiones, 3 por violencia intrafamiliar, 2 por inasistencia alimentaria, 1 por injuria, 1 por amenazas y secuestro, por este caso. Hace unos días se dio a conocer que dentro de esos procesos hay uno que interpuso su propia mamá por violencia intrafamiliar y también su expareja mientras estaba en embarazo.

Acceso carnal violento, secuestro simple y tortura son los delitos por los que se le acusa en el caso de María Alejandra.

La joven relató que en dicha audiencia, al verlo sentado, sintió pánico y tembló al recordar lo que había vivido. “Lo único que le pido a la justicia es que se tenga en cuenta lo que me hizo y no lo dejen libre”, aseguró a El Tiempo. Ahora el agresor fue enviado a la cárcel Modelo, en Bogotá.

Finalmente, María Alejandra hizo un llamado a la justicia diciendo que si le hubiera hecho caso a las mujeres que denunciaron previamente, ella no estaría en esa situación. “Es un riesgo para todas las mujeres”, concluyó.