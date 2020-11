Entérese del Pico y Placa para este lunes 23 de noviembre

Consulte las restricciones de movilidad para su vehículo en Bogotá /Foto: Archivo Infobae.

Infobae Colombia presenta las restricciones para vehículos particulares, organizados bajo el modelo de placas pares e impares y asignadas para el lunes 23 de noviembre.

Placas terminadas: 1, 3, 5, 7 y 9, no podrán movilizarse en el horario asignado, que es de 6:00 a.m. hasta 8:30 a.m (jornada mañana); y de 3:00 p.m. a 7:30 p.m (jornada nocturna).

Tenga en cuenta que de no acatar la medida se expone a una multa de 15 SMDLV, que equivalen a 438.000 pesos, además de la inmovilización del vehículo.

Excepciones Pico y Placa

Durante este ciclo de restricciones, en la capital podrán movilizarse vehículos cobijados bajo las siguientes excepciones:

Vehículos híbridos (gas o electricidad),

Personal de salud que utilice su vehículo particular,

Vehículos cuyos propietarios estén inscritos en el Pico y Placa Solidario

Vehículos con tres o más ocupantes, en funciones de “carpooling”

Para éste último requisito, los conductores deben consultar en la Web de la Secretaría de Movilidad, las condiciones para activar esta excepción. La activación debe ser semanal, para cumplir con los criterios rotativos del Pico y Placa.

Ventajas del Pico y Placa

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, los beneficios de esta medida abarcan tanto el medio ambiente, como las condiciones de velocidad de los vehículos en la capital de la república.

A continuación, algunas de ellas:

Se adecua mejor la malla vial en horas-valle para realizar recorridos no urgentes en la ciudad

Se promueve conciencia ciudadana en el uso de los vehículos particulares

Se generan modificaciones en los horarios y hábitos de desplazamiento, así como la distribución de viajes en la ciudad

Se mitiga la tendencia a la compra de un vehículo adicional, dada la programación dada para el uso del vehículo principal

Se toman en cuenta variables como territorios y tipos de malla vial para establecer rotaciones que impacten el buen uso del vehículo

Se presta atención a criterios como: capacidad de infraestructura vial, velocidades de recorrido, porcentajes de uso de diferentes medios de transporte

Se promueve el uso de movilidad alternativa, como bicicletas, patines, etc.

Se presta atención a condiciones de seguridad en ciertos trayectos de la infraestructura vial

Se promueve el uso social del carro compartido para realizar trayectos

Se protege la vida humana por la reducción de emisiones contaminantes.

Se protege la circulación esencial de transporte relacionado con: servicios hospitalarios, dada la contingencia de la Covid-19.

Pico y placa para taxis

De manera permanente, la restricción se llevará a cabo de acuerdo con el último dígito de la placa . Los vehículos no podrán transitar entre las 5:30 a.m. y las 9:00 p.m.

