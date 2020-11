Nuevos dardos de Duque a las Farc, la JEP y a la protesta social en medio de la convención conservadora

28/04/2020 El presidente de Colombia, Iván Duque SOCIEDAD SUDAMÉRICA COLOMBIA INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE COLOMBIA

A pesar de la confesión de la extinta guerrilla de las FARC respecto al crimen que terminó con la vida del excandidato presidencial colombiano Álvaro Gómez Hurtado, el presidente Iván Duque aseguró que el narcotráfico había sido el culpable del magnicidio ocurrido hace 25 años en Bogotá.

“Tengo el pesar de haber visto como las ráfagas asesinas del contubernio del narcotráfico le arrebató su existencia, pero nunca le arrebató la vigencia de sus ideas. Por eso hoy, recordando 25 años después su partida del mundo terrenal, recordamos la invitación a los acuerdo sobre lo fundamental” , dijo el mandatario durante la Convención del Partido Conservador mientras hacia un reconocimiento a la vida del abogado asesinado el 2 de noviembre de 1995.

¡Iniciamos! Con la presencia del señor Presidente de la República @IvanDuque y de la Vicepresidenta @mluciaramirez damos apertura oficial a nuestra Convención Nacional Programática Virtual 2020. #Convención2020 pic.twitter.com/NekMfib6c5 — Partido Conservador (@soyconservador) November 21, 2020

Las declaraciones de Duque se dieron durante la convención conservadora, programada para proyectar el trabajo de los próximos dos años del partido con miras a las elecciones de 2022. Gómez Hurtado, emblema de la colectividad hasta su asesinato, fue descrito por el presidente colombiano como “el más importante de los pensadores conservadores del último siglo”.

“En estos 171 años el partido Conservador colombiano no ha dejado de ser protagonista. No ha dejado de ser una fuente permanente de interpretación de las realidades nacionales (...) Cuando yo pienso en la historia del Partido Conservador no puedo dejar de hacer una mención al más importante de los pensadores conservadores del último siglo, a mi maestro Álvaro Gómez Hurtado. Tuve el privilegio de tenerlo como profesor” recordó, Duque.

En medio de la convención, en la que según cálculos del partido Conservador se esperaban más de 2.000 participantes entre senadores, expresidentes y demás funcionarios, también se dialogó acerca del proceso de paz, que aún hoy sigue causando controversia entre algunos integrantes y exintegrantes de la política nacional, como es el caso del expresidente Andrés Pastrana, que atacó directamente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“La llamada Justicia Especial para la Paz, JEP, es un organismo espurio que no respeta a las ramas del poder público, ante todo porque el poderoso ejecutivo se paraliza ante sus desmanes. La norma más elemental del pseudo tribunal ha debido ser la expulsión de quienes no cumplieran los requisitos de elemental verdad, justicia y reparación”, sentenció el también seguidor de la corriente de los conservadores.

"¡Diciendo y Haciendo! Los conservadores somos empresarios de realidades.



Compartimos apartes del discurso de nuestro expresidente @AndresPastrana_ en la #Convención2020 pic.twitter.com/jLvK0USgkb — Partido Conservador (@soyconservador) November 21, 2020

Iván Duque, por su parte, luego de referirse al crimen de Álvaro Gómez Hurtado, explicó que, de acuerdo a lo que dijo Pastrana, lo ideal es seguir trabajando por las víctimas del conflicto armado y la necesidad de “aplicar legalidad” a lo acordado en La Habana por el expresidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia (FARC), “por sus verdugos que no entregan los bienes, no reparan y no tienen sanciones ejemplarizantes”.

“La construcción de la paz en nuestro país no se puede lograr si se declina en el principio de brindar seguridad y justicia como criterios hermanos que lleguen a cada rincón del territorio”, agregó el presidente de la República.

Aunque aseguró que la intención no era polarizar al país, explicó que era importante recalcar el papel de las partes involucradas en el conflicto para tomar las mejores decisiones sobre ello.

“Se trata de invitar a los colombianos a la reflexión de que cuando se habló de la justicia transicional, siempre se le dijo a Colombia que era para que las víctimas estuvieran en el centro del debate, pues da tristeza que las víctimas se vean revictimizadas (... ) sus verdugos sencillamente quieren apelar a la burla con el amaño de impunidad sobre la base de que no tendrán sanción carcelaria para hacer adjudicación de delitos sin soporte contextual”, a ñadió el mandatario.

Duque aprovechó para resaltar la erradicación de 130.000 hectáreas de cultivos ilícitos y se refirió a sus detractores: “si no nos dejamos llevar por quienes buscan sembrar el odio damos un paso adelante, (…) las campañas se ganan con propuestas y es más importante la propuesta que la protesta”, dijo el mandatario, sin referirse puntualmente a las marchas que tenían lugar a esa misma hora, donde miles de colombianos salieron a marchar en conmemoración del 21N, la jornada de paro nacional contra su Gobierno que duró casi tres semanas en noviembre y diciembre de 2019.