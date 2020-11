Medios mexicanos ponen a sonar otro candidato para dirigir la Selección Colombia

El director técnico del América, Miguel Herrera (i), discute con un árbitro, durante un partido de la jornada 16 del Torneo Clausura 2019 del fútbol mexicano, en el estadio Azteca de Ciudad de México (México). EFE/José Méndez/Archivo

Siguen los rumores de la salida de Carlos Queiroz como técnico de la Selección Colombia, luego de las derrotas ante Uruguay y Ecuador, por las eliminatorias del Mundial Catar 2022. Sobre su posible reemplazo, desde México vinculan a Miguel ‘Piojo’ Herrera con el combinado cafetero.

De acuerdo con el programa ESPN ‘Raza Deportiva’, el timonel del América de México recibirá una oferta por parte de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) para hacerse cargo del cuerpo técnico colombiano.

Miguel 'Piojo' Herrera, a sus 52 años ha entrenado a los clubes Atlante, Monterrey, Veracruz, Tecos, América y Tijuna. Aparte dirigió a la selección mexicana en 36 partidos del 'Tri' / (Archivo).

En el programa de radio también aseguran que los dirigentes del equipo mexicano, encabezados por Santiago Baños, harían todo lo posible por complicar la salida del técnico, pues hasta el momento el América de México ha cosechado buenos resultados y se perfila como ganador del titulo de la liga de ese país.

Se sabe que el ‘Piojo’ tiene contrato hasta el 2023 con América , una situación que complica aún más la llegada del seleccionador mexicanos a la Selección Colombia.

Pékerman vuelve a sonar

Según Diego Rueda, periodista del VBar de Caracol Radio, José Néstor Pekerman, sería el candidato número uno de los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol. El argentino, que ya clasificó a Colombia a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, no dirige desde su salida de la selección tras la última Copa del Mundo.

Tito Pucetti comentó en Mañanas Blu, que Pékerman ha visitado con frecuencia el país en el último año y desea volver a banquillo técnico. Pero para sentarse a negociar una eventual llegada a la dirección técnica de la selección, su pedido es que no haya una persona en el cargo de entrenador.

Dentro de los candidatos también está Juan Carlos Osorio, el estratega risaraldense finalizó recientemente su vínculo con Atlético Nacional y siempre ha manifestado su intención de estar en el banquillo de la ‘tricolor’. Además, ya tiene experiencia como seleccionador, dirigió al equipo nacional de México, con quien participó en la Copa del Mundo de Rusia, y comandó a la selección de Paraguay por un periodo muy breve, entre septiembre de 2018 y febrero de 2019.

En la baraja de opciones de estrategas colombianos, también está el nombre de Luis Fernando Suárez. Sus pergaminos lo avalan, asistió a dos Mundiales de fútbol, en 2006 con Ecuador y, ocho años más tarde, dijo presente con la selección de Honduras.

A la terna se suma Reinaldo Rueda. El vallecaucano entra a la ecuación si deja de ser el timonel de Chile, equipo donde no lo han acompañado los buenos resultados en la presente edición de las clasificatorias; la ‘roja’ tiene cuatro puntos en la tabla de posiciones y cayó en su última presentación ante Venezuela.

Rueda sumaría su segundo ciclo al frente del combinado ‘cafetero’, asumió el reto en 2004, cuando la ‘tricolor’ estaba en crisis de resultados en las clasificatorias camino a la cita orbital de Alemania, y su buena campaña no le alcanzó para que Colombia volviera a un Mundial. Sin embargo, él sí pudo cumplir el sueño de participar en el máximo evento de selecciones con Honduras, en 2010, y con Ecuador, en 2014.

Queiroz seguiría por falta de plata

Luego de los terribles resultados que obtuvo la Selección Colombia frente a Uruguay y a Ecuador en la pasada fecha de eliminatorias, distintos medios han hablado de la renuncia de Carlos Queiroz y hasta han barajado distintos nombres para reemplazar al portugués como timonel del equipo colombiano.

Pero este viernes se conoció que el Comité Ejecutivos de la FCF no tiene la plata ni nombres para poder sacar al director técnico de la tricolor, a pesar de los malos resultados.

El periodista Carlo Antonio Vélez se refirió, en su columna de opinión de Antena 2, a la posición de Álvaro González, que en un principio se dijo estaba de acuerdo con la salida de Queiroz, pero aclaró que no es así.

Vélez contó los pormenores de la reunión que se dio el pasado jueves 19 de noviembre y dijo que no hay ni un solo candidato para reemplazar a Queiroz, y mucho menos, plata para la indemnización que sería de 2 millones de dólares.

“Ayer, casi sobre las 10 de la mañana, el presidente (Ramón) Jesurún ha llamado por teléfono a su vicepresidente, Álvaro González y le ha dicho que tuvo una reunión, la noche anterior, con ‘el mister’. Que estuvieron conversando sobre la situación, que ‘El Mister’ estaba triste, preocupado, cabizbajo, pero con ganas de seguir”.

Según el periodista, Álvaro González le preguntó a Jesurún si tenía el reemplazo listo a lo que el dirigente le dijo que no.

Álvaro González le dice a Jesurún; – ¿Ramón, y tienes el reemplazo listo? Porque unos suponen que si salimos de este señor debemos tener, por lo menos, encaminada una situación.

La Selección Colombia está pasando una grave situación económica debido a la pandemia del coronavirus, lo que ha bajado los patrocinios; la falta de partidos con público en Barranquilla y las multas por la supuesta responsabilidad de los directivos y de la Federación en la reventa de boletas de las Eliminatorias al Mundial Rusia 2018.

Así contó Vélez después de tener la información desde el entorno de González Alzate, que es vicepresidente de la FCF por ser presidente de Difútbol, y que se reunió virtualmente con el presidente Ramón Jesurún y con Fernando Jaramillo, que es el presidente de Dimayor.

“Lo primero que le dice González, a las 10 de la mañana, a Ramón, es; – ¿Tenemos la plata, tenemos el reemplazo? -. Frente a dos respuestas negativas, le ha dicho; – ¿Por qué no nos tomamos un rato y conversamos?, analizamos todos esos detalles y no estamos dando ‘bandazos’ –”, contó Vélez.

El comunicador aseguró que después de esta charla, el presidente y los vicepresidentes se reunieron y decidieron que Queiroz debe seguir como técnico de la selección, pues no hay ninguna alternativa viable y económica en este momento.

Vélez aseguró también que la FCF no sacará a Queiroz a menos de que este renuncie

No es cierto que hayan hablado con él para arreglar, no es cierto que le vayan a pagar una plata, no es cierto que haya renunciado. No sé qué pueda pasar hoy, pero hasta a medianoche, eso no había pasado…

El periodista termina su columna de opinión afirmando que “Oficialmente la Federación no ha hecho contacto con nadie. La posición de Álvaro González es de un técnico colombiano, el único técnico que tiene en la cabeza es Reinaldo Rueda (…) Mientras este Comité Ejecutivo esté en la Federación, Osorio no será técnico de Colombia. Ellos tienen una discrepancia de ‘vieja data’”.

