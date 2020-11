“Nadie en la familia me ve como candidato presidencial”, Tomás Uribe

Hace unos días, Noticias Uno señaló que el uribismo lanzaría una carta diferente para las elecciones de 2022. Según el informativo, la colectividad política no estaría pensando en Paloma Valencia, Carlos Holmes Trujillo, Óscar Iván Zuluaga, Rafael Nieto Loaiza ni Marta Lucía Ramírez, sino que se inclinaría por Tomás Uribe, el hijo del expresidente Álvaro Uribe.

En su sección Top Secret, el noticiero dijo que fuentes cercanas al exsenador Uribe revelaron que este consideraba enviar a su hijo a la contienda electoral, ya que sería el único en quien “podría poner toda su confianza, con la esperanza de que, si es presidente, haga lo que él mismo haría ”, según el noticiero.

Esta decisión estaría siendo impulsada por los senadores Ernesto Macías, Honorio Henríquez, Gabriel Velasco y Eduard Rodríguez, con el fin de evitar desencuentros, como el que se presentó con el también expresidente Juan Manuel Santos, que, para muchos, traicionó las banderas del uribismo, con las que fue elegido.

Sin embargo, el director informativo de Mañanas Blu, Néstor Morales, aseguró que él habló con Tomás Uribe acerca de la posibilidad y que el empresario negó ser una opción presidencial. “ No y no hay ninguna posibilidad. Ni mi familia, ni mi esposa, ni mi mamá, ni el papá. Nadie en la familia me ve como candidato presidencial , ni quiere que sea candidato”, aseguró Morales que fue la respuesta del mayor de los Uribe Moreno.

Los rumores habrían comenzado tras la detención domiciliaria de Álvaro Uribe, durante la cual se dice que Tomás Uribe se unió al Centro Democrático para ayudar a definir el rumbo del partido en las elecciones.

En agosto, Paloma Valencia había anunciado la llegada del hijo de Uribe a la colectividad, declarando que “es muy importante, porque representa al presidente Uribe. Puede ser unos ojos, en medio de lo que está pasando, para transmitirle a él lo que está sucediendo”. También aseguró la congresista que Tomás Uribe encarna lo que Uribe representa. “La decisión dependerá de Tomás”, indicó la senadora en su momento.

Según Noticias Uno, el exsenador Uribe “no está del todo satisfecho con el ritmo de (Duque) su administración ni con algnos de los funcionarios que elige”.

Los hermanos Tomás y Jerónimo Uribe son fundadores de Jaguar Capital, una empresa de bienes inmobiliarios, por medio de la cual han construido centros comerciales y han hecho hasta cuatro grandes proyectos urbanísticos en varias ciudades del país, afirmó el diario El Tiempo.

Tomás está casado con la exmodelo Isabel Sofía Cabrales, con quien tiene dos hijos. Por su parte, Jerónimo se casó en abril de este año con Shadia Farah, mujer con quien también tiene dos hijos.