Sin rentabilidad ni películas para estrenar: así pinta la lenta reapertura de salas de cine en Colombia

Desde la segunda semana de septiembre se dio autorización a las salas de cine para abrir nuevamente al público, con todas las medidas de seguridad, así quedó consignado en la resolución 1408 del 14 de agosto con la que se autoriza la reactivación de “la exhibición cinematográfica y la presentación de obras de artes escénicas en salas de cines y teatros”.

Al mismo tiempo, la resolución presentó en su anexo técnico un extenso protocolo de bioseguridad que deberán seguir estos establecimientos para regresar a sus la labores e impedir una mayor propagación del Covid-19. “En ningún caso, la disposición podrá ser tal que supere el 50 % del aforo máximo de la sala”, es una de las primeras y más claras restricciones. Además, entre cada espectador debe haber mínimo dos sillas vacías y entre cada fila de sillas ocupadas tiene que haber una fila completamente vacía.

De las 1.227 pantallas de cine que hay en el país, hasta hoy, solo 76 están en funcionamiento. La mayoría de los teatros no lo han querido abrir porque no es rentable, debido a la capacidad autorizada para casa sala de cine y la segunda es por que no hay películas nuevas para estreno, la mayoría de distribuidoras y estudios de Hollywwod, decidieron aplazar sus estrenos para 2021 y 2022, debido a la contingencia de la pandemia.

“Tenemos todas las intenciones de volver, pero los grandes estudios de Hollywood y distribuidores no se quieren arriesgar, porque los números no les dan y están esperando un mejor momento tras la pandemia”, comentó Juan Carlos Mayungo, director administrativo y financiero de Cinemas Procinal en Medellín a El Colombiano.

Algunas salas que han abierto al público han decidido pasar películas viejas o que estaban en cartelera días antes de la pandemia. En Medellín la sala del Museo de Arte Modeno, fue la primera en arriesgarse y hacer el piloto y están trabajando de Jueves a Domingo con una sola función, según sus cifras, en promedio los visitan 30 personas por día.

En este lugar solo están operando con las películas colombianas que no pudieron ser estrenadas este año, “La sala está operando con las medidas y cuidados necesarios, el teatro tiene la facilidad de abrir unos paneles ubicados detrás de la pantalla para que circule el aire y eso garantiza mejor calidad del mismo, además firmamos un convenio con el Ministerio de Cultura y Pro imágenes para fortalecer la visibilización de la industria nacional”, así lo confirmaron a El Colombiano.

Frente a la posibilidad de apertura de Cine Colombia, Munir Falah, presidente & CEO de Cine Colombia, a través de su cuenta en Twitter aclaró que por el momento, sus salas estarán cerradas: “agradezco tantos mensajes de nuestros clientes preguntando cuando abriremos los Múltiplex de Cine Colombia en todo el país. En razón a lo anterior y para no generar expectativas, les informo que no abriremos los cines en lo que resta del año 2020”.

Se cree que para inicios de diciembre Cinemark y Cinépolis abran de nuevo sus puertas. La idea es mostrar las películas nuevas que llegarán entre las que están Como Perros y Gatos 3 y Ritos de brujería, que aunque no son exitosas en taquilla, permitirán la apertura con películas nuevas.

