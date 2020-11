Guía para tatuarse en Bogotá, todo lo que tiene que saber antes de rayarse la piel

Foto cedida por: @Pmarineraink

Desde que se autorizó la apertura de las tiendas de tatuajes durante la pandemia, bajo todas las medidas de seguridad, muchas personas han optado por aprovechar este tiempo para rayarse la piel con algún diseño y/o modificar alguno que no salió bien. Pero tatuarse no es solo escoger un diseño, llevarlo a un sitio y que alguien lo calque en la piel, detrás de esta decisión hay varios puntos para evaluar.

Si está pensando en hacerse su primer tatuaje o en añadir uno nuevo a su colección, le damos las claves que debe tener en cuenta antes de pasar por las manos de un tatuador.

¿Cuál es el momento adecuado para tatuarse? ¿Cuál es el momento adecuado para tatuarse?

Lo importante aquí es escoger una época en la que no se vaya a viajar a clima cálido, en la que la fiesta no sea el eje principal y cuando pueda tomar las medidas necesarias para cuidar el tatuaje. Las primeras semanas después rayarse la piel son el momento más importante para cuidarlo, ya que dependiendo de los cuidados, el resultado del tatuaje será mucho mejor. Aquí es importante la hidratación, una buena alimentación y evitar la ingesta de alcohol.

Según Jorge González “Chapu”, propietario de Culture Tatto, una tienda de tatuajes con más de 20 años de experiencia, los cuidados básicos luego de la sesión de un tatuaje son primordiales para tener una buena experiencia, “es necesario evitar las comidas y bebidas irritantes, como salsas, grasas, picantes, bebidas alcohólicas y cigarrillos, esto para que la piel no tarde más en sanar y no duela la cicatrización. Además, es necesario evitar piscinas, jacuzzi o aguas estancadas pues estas pueden generar una infección en los tatuajes”.

Es importante entender que cuidar un tatuaje es como cuidar una herida y una infección por mal cuidado puede producir fiebre, mala cicatrización, causar queloides y generar una mala experiencia con el tatuaje y el tatuador.

Encontrar el tatuador ideal Encontrar el tatuador ideal

Encontrar el tatuador perfecto no es una tarea fácil, no es recomendable ir al primer lugar que se encuentre. Es necesario tener en cuenta el tipo de tatuaje que se quiere y que la persona a la que se va a acudir tenga la experiencia necesaria en ese tipo de técnica. Muchas veces los tatuadores se especializan en un tipo particular de tatuaje (realistas, puntillismo, tradicional, americano, nueva escuela, anime, entre otros…) hay algunos que solo trabajan en tinta negra y prefieren no hacerlo a color o viceversa.

Es bueno que, antes de escoger a la persona con la que se va a tatuar, preguntar a amigos y conocidos que ya se hayan tatuado si pueden darle algunas recomendaciones . Las redes sociales también son un buen lugar para descubrir nuevos tatuadores, sin embargo, hay que recordar que el talento de los artistas no se mide por cuántos seguidores tengan en sus perfiles, es necesario indagar muy bien que las fotos que publican sean reales, de su autoría y que no tenga malas reseñas.

Tres cosas principales antes de escoger al tatuador Tres cosas principales antes de escoger al tatuador

“Primero, tener clara la idea de lo que se quiere tatuar y en qué estilo, no es necesario tener el diseño final, pero sí un acercamiento a lo que se desea", comentó Jorge González ‘Chapu’ de Culture Tatto a Infobae.

Segundo, que sea una tienda en el que se tenga claro que los protocolos de seguridad están al día, más allá, de la pandemia, que tengan ultrasonido o autoclave para esterilizar los instrumentos, que no sean agujas desechables, que todo esté sellado y con fecha de vencimiento a largo plazo

Y tercero, que sea un lugar donde se preocupen por la persona, que asesoren, que estén pendientes del antes, del durante y del después del tatuaje”, afirma el tatuador.

¿Qué diseño de tatuaje debo hacerme y en qué parte del cuerpo? ¿Qué diseño de tatuaje debo hacerme y en qué parte del cuerpo?

Es importante tener en cuenta que no todo lo que se tatúe en la piel debe tener un significado. Pero sí hay que tener en cuenta que es algo que se va a llevar para toda la vida en el cuerpo, entonces es mejor pensarlo muy bien antes de marcarlo. “Lo principal es tener clara la idea de qué es lo que se quiere, no importa si no se tiene el diseño final, los tatuadores estamos en la capacidad de ayudar a las personas y podemos terminar de ayudar con ideas y hacer que la persona se sienta completamente cómoda con la decisión que va a tomar”, así lo comentó, a Infobae, la artista Paula de PmarineraInk.

Para escoger la parte del cuerpo es importante tener claro el diseño, “si son unas letras escritas en español, en letra cursiva, lo ideal es que sean tatuadas en horizontal para que sean legibles y así, se vea mucho más estético”, comentó Jorge González de Culture Tattoo.

En general, cualquier tatuaje genera un leve dolor, antes de hacerlo es mejor prevenirse y tener claro que, aunque no va a ser una experiencia traumática puede generar una molestia momentánea, “tener manejo de la respiración y estar tranquilos en el momento ayuda mucho en el procedimiento, si la persona se empieza a mover, el tatuaje puede quedar mal, las líneas se pueden dañar y al final dará un resultado que no nos guste”. Concluyó Paula de PmarineraInk.

