Uribe advierte que con la victoria de Fajardo en las elecciones de 2022 también ganaría Juan Manuel Santos

Sergio Fajardo, candidato por la coalición de los partidos Verde y Polo Democrático.

Sergio Fajardo, ex candidato presidencial, ex alcalde de Medellín y ex gobernador de Antioquia, otorgó una entrevista para el periódico El Tiempo en donde, entre otras cosas, habló de lo que sería su campaña para aspirar al cargo de mandatario del país en las elecciones del 2022. Las declaraciones causaron incomodidad en el ex senador y ex presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, quien no dudó en expresar su opinión a través de su cuenta de Twitter.

Álvaro Uribe arremete en contra de Sergio Fajardo.

Tras recuperar su libertad en octubre de este año luego de ser detenido por el delito de manipulación de testigos, Álvaro Uribe publicó un video en el que, además de referirse a la actualidad del país y lo que se debería hacer, según él, para mejorar el entorno político nacional, dijo, a modo de advertencia, “ojo con el 2022”.

“Avancemos en iniciativas de progreso social y económico que sean la alternativa al riesgo socialista, que pretende replicar el fracaso de Venezuela y Nicaragua, y que tiende mantos de incertidumbre sobre otros países de la región”, explicó el expresidente, al referirse a lo decisivo que, según él, será para los colombianos la elección del presidente que remplazará a Iván Duque.

Posteriormente, Fajardo dijo que el 2022 iba a ser un año de cambios y que iba a ser definitivo para darle un nuevo rumbo a la política del país, dependiendo del candidato por el que se decidan los colombianos, refiriéndose al uribismo y al Centro Democrático, movimientos con los que aseguró no tenía nada que ver.

“Nosotros no hacemos parte del proyecto del Centro Democrático ni del uribismo. En política hemos competido siempre. Eso, además, sería una forma de decir que porque no estoy con alguien, debo estar con el otro, y eso es precisamente una forma errónea de la política, es la política de la polarización y los extremos”.

A su vez, el candidato presidencial explicó que las elecciones que terminarían con el período de gobierno de Iván Duque podrían significar el fin de un ciclo político que lleva cerca de 20 años repitiéndose sin dejar ver nuevas alternativas. “El capítulo del Centro Democrático, que ha gobernado prácticamente todo este siglo, ha estado en el poder y todas las personas que han estado en la presidencia han estado asociadas con el Centro Democrático, en cabeza del expresidente Álvaro Uribe, quien ha sido la persona que las ha liderado, se cierra ahora”, manifestó.

En las ultimas horas, el expresidente Álvaro Uribe se refirió a una eventual presidencia de Fajardo y expresó que, de alguna manera, sería un retroceso político en el país.

Según Uribe, el ex gobernador de Antioquia sería la fórmula presidencial de Juan Manuel Santos, quien hasta el momento no ha mostrado interés en regresar a la política.

En su trino, el también exsenador Uribe hizo un resumen de la trayectoria de Fajardo como gobernante, asegurando que ha estado en el poder 20 años, incluyendo ocho “en la presidencia con Santos y Farc”

En la mañana de este jueves, Fajardo no había respondido al trino del expresidente, pero en el podcast publicado en el portal de El Tiempo aseguró que, en su opinión, “el capítulo” del Centro Democrático “en la conducción del estado colombiano” terminaría en el 2022.

El exalcalde de Medellín también reiteró que su objetivo es hacer una convergencia “por fuera de los extremos” y cerró definitivamente la puerta a cualquier acuerdo con la Colombia Humana.

Fajardo ha expresado reiteradamente que no hará ningún tipo de alianza con el también ex candidato presidencial por el movimiento de Colombia Humana, Gustavo Petro, justificó que, “por una razón muy profunda y sencilla al mismo tiempo, y es que para construir, en este país, no se puede hacer desde la rabia, desde la agresión. Al diferente no se le puede atropellar”.

A su vez, incluyó a Uribe al hablar al respecto, pues, aseguró que aunque le llamaran ‘tibio’, no era un político de extremos sino de centro, “yo estoy por fuera de los extremos y así lo hemos hecho en política durante 21 años. En esa discusión política, como representante de Compromiso por Colombia y articulado con muchas personas, le presentamos al país una propuesta y esperamos que esta sea la que conduzca a Colombia. Yo quiero ser la persona que conduzca esa propuesta”.