Sergio Fajardo afirma que no va a hacer ninguna alianza con Gustavo Petro

Foto: Infobae

Tal y como se venía rumorando en círculos políticos, el exgobernador de Antioquia y excandidato presidencial Sergio Fajardo cerró definitivamente la puerta a un posible acercamiento con el senador Gustavo Petro para la presidencia de la República en 2022.

Así lo hizo saber Fajardo, excandidato presidencial por el Partido Alianza Verde, en el pódcast de la sección Política del diario El Tiempo ‘Sin pelos en la lengua’, en el que también descartó realizar una alianza con sectores uribistas para la campaña presidencial.

“Con el señor Gustavo Petro no estoy dispuesto a hacer ningún tipo de alianza”, aseguró Fajardo, quien aclaró que su corriente tampoco hace “parte del proyecto del Centro Democrático”.

El exgobernador afirmó que, en su opinión, el “capítulo” del Centro Democrático “en la conducción del Estado colombiano” concluirá en 2022.

“Tenemos que hacer una convergencia por fuera de los extremos”, dijo.

También afirmó que se ha dedicado en los últimos años a dar clases y a realizar investigaciones, “mi trabajo como profesor ha sido fundamental en mi vida”.

“Me he mantenido organizando equipos por todo el país”, dijo, a propósito de Movimiento Ciudadano. El exgobernador de Antioquia agregó que hace seguimiento a lo que ocurre en las regiones y a la vez enriqueciendo la construcción de su propuesta para el país.

Agregó que su fuerza política sigue vigente como lo hace desde el 2010, “nosotros competimos con Juan Manuel Santos, el candidato de Álvaro Uribe” y "volvimos a competir con el candidato de Uribe que era Iván Duque!.

En ese sentido, arguyó que “eso no quiere decir que como no estoy con alguien no estoy con otro”. También dijo que no va a participar en el uribismo pues “en el 2022 se acaba la supremacía política de ese partido”.

Finalmente, Fajardo dijo que en Colombia hay que dar ejemplo sobre el manejo del covid, recordó que hay que utilizar la mascarilla.

Fajardo dijo que “lleva 21 años en la política caminando” y que aprendió a hacer política de uno. “Yo nunca me he parado en una tarima dirigiéndome al pueblo y que me aplaudan, yo he hablado de a uno”, concluyó.

