Policía recupera camioneta nueva hurtada por falsos domiciliarios en Suba

La camioneta fue robada por hombres vestidos de domiciliarios Foto - Cortesía El Tiempo.

El pasado miércoles se conoció que una mujer que había comprado un vehículo en 120 millones de pesos fue víctima de robo, a solo dos días de haberlo sacado del concesionario. Según la dueña, quienes hurtaron el automóvil fueron dos hombres que fingían ser domiciliarios, quienes, armados con revólveres, le quitaron la camioneta a un amigo de confianza de la dueña, interceptándolo y arrebatándole el automotor.

Este jueves se conoció que la Policía Nacional dio con el vehículo por el sistema GPS integrado en el mismo. Las autoridades pudieron rastrear el automóvil y determinaron que se encontraba en un parqueadero subterráneo en la localidad de Engativá, al noroccidente de Bogotá.

Según RCN Noticias, las autoridades expresaron que la búsqueda no fue fácil porque el vehículo se encontraba premeditadamente escondido, pero con ayuda de ciudadanos se pudo dar con su paradero.

Los delincuentes alquilaron un parqueadero, con la ayuda de los vigilantes del conjunto residencial en el que se ubicaba. Los dos sujetos engañaron a los propietarios del mismo y escondieron la camioneta en el parqueadero habilitado.

La Policía Nacional advirtió que el modus operandi de estos ladrones apunta a una manera de ocultar vehículos por parte de delincuentes.

Bogotá y la ola de inseguridad

El pasado 4 de noviembre, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció ante los recientes casos de hurto y homicidio que se han presentado en la capital, que tienen en alerta a los bogotanos ante un posible aumento de la inseguridad.

López calmó los ánimos diciendo que varios delitos han disminuido en los últimos meses, pero admitió que los hurtos de bicicletas y homicidios siguen siendo un desafío para su administración. Según Hugo Acero, secretario de Seguridad, en octubre también crecieron las cifras, ya que el año pasado se registraron 80 homicidios y este año fueron 82.

Hugo Acero, secretario de Seguridad de Bogotá. Foto: Sec. Seguridad

Otro de los indicadores que ha empeorado es el robo a bicicletas, que se disparó un 35,8% con respecto a 2019, cuando se presentaron 6.589 hurtos. Este año la cifra va en 8.951, con 2.362 registros nuevos.

La mandataria aseguró que “Bogotá no es Ciudad Gótica, ni está en ninguna crisis patética. Hay dos desafíos: el hurto a bicicletas y los homicidios”, finalizó López, poniendo como ejemplo la ciudad ficticia de Batman.

A esto se le suman los hurtos y asesinatos en estaciones de Transmilenio. Según la Policía Nacional, en Bogotá se presentan 20 homicidios por semana y, de enero a octubre, se han perpetrado 835 asesinatos en la capital. Con respecto a 2019, este delito aumentó un 1.5%.

Por esto, muchos sectores piden que Hugo Acero abandone el cargo de líder de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

En conversación con El Tiempo, Acero respondió a quienes le piden renunciar: “Si a mí me revocan, yo digo: ¡chévere!, ¿por lo que estoy haciendo? Me entregaron una ciudad con cinco delitos aumentando y la entrego en dos aumentando; me entregaron una ciudad donde no habían creado cupos carcelarios que se requieren para meter a los delincuentes, creé 650 en pocos meses; me entregaron una ciudad con cinco URI y hay proyectos para construir tres más, pues bien, ¡chévere!”.

