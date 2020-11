La Liendrá tendría un nuevo amor

Mauricio Gómez, La Liendra y Luisa Castro. Fotos de redes sociales.

Muchos rumores han surgido desde la ruptura entre Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra y Luisa Castro.

Hace varias semanas se vinculó sentimentalmente a la ex del influenciador con el cantante Kevin Roldán.

Los rumores sobre el posible romance entre Castro y Roldán se dieron luego de que coincidieran en Cartagena y aparecieran juntos en una fotografía. Sin embargo, a través de la dinámica de preguntas y respuestas que tiene Instagram, el cantante le dio gusto a sus seguidores y respondió la duda que todos tenían desde entonces.

“No tengo novia, en este momento estoy muy enfocando en mi carrera y en darles música a ustedes mi gente. No tengo tiempo para eso.”, respondió el intérprete de Manantial.

Semanas después de estos rumores, se comenzó a hablar de una posible relación amorosa entre el influenciador paisa y La Segura, una famosa youtuber.

Sin embargo, en varias ocasiones, los creadores de contenido se han encargado de desmentirlo y por el contrario aseguran que solo tienen una amistad.

Pero esto no ha sido suficiente para tranquilizar a sus seguidores, pues hace varios días La Segura publicó dos imágenes en su cuenta en Instagram, con el siguiente mensaje: “Me siento como una niña Chiquitita”.

Posteriormente, La Liendra comentó la publicación con emoticones de un corazón y unas copas brindando.

“Cada día más hermosa. Te amo chucha y orgulloso de ti”.

En respuesta, Nathalia le respondió "hágame el favor y me manda a poner un cuarto con todo rosadito... Gracias. Mentiras mi chuchiiii. Te felicito. Te amo y vamos por más”, enseguida él le replicó: “Te amo chucha, vamos por más”.

Ante las muestras de cariño, sus fans volvieron a especular sobre el posible amorío, que demostraría que La Liendra ya sanó su corazón y esta listo para amar de nuevo.

Por otro lado, el influenciador, con más de cinco millones de seguidores en instagram, enseñó, el pasado 26 de octubre, su nuevo apartamento, con el cual soñaba desde hace algunos años.

“Un pelao que con sueños llegó a la ciudad de la magia Medellín. De verdad no saben lo feliz que estoy y agradecido con Dios y la vida... de donde vengo no sueñas porque siempre me decían no hay plata, pero entendí una frase que me costó mucho y es que ... Soñar no cuesta nada... y te lo voy a demostrar”, expresó en la publicación.

El influencer también dijo reconocer que tenía muchas cosas por cambiar y mejorar, y también aprovechó para agradecerle a su padre.

“Y para la belleza hermosa, mi Santi divino @sospinagu Dios te bendiga, gracias por ser mi mano derecha, mi amigo, mi manager, mi papá, mi ejemplo a seguir... sé que tengo muchas cosas que cambiar y mejorar... pero crea en mí que vamos para arriba juntos”, agregó.

